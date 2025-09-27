Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |Recibe al casi desde las 15:30

Los Tilos por el golpe; Albatros por el ascenso

Necesita bajar al puntero para seguir con chances de meterse en las semifinales del Top 12, al que le quedan tres fechas

Los Tilos por el golpe; Albatros por el ascenso

El festejo de los jugadores de los tilos la fecha pasada

27 de Septiembre de 2025 | 04:13
Edición impresa

Se va terminando el Top 12 y Los Tilos tendrá esta tarde desde las 15:30 un partido estelar contra CASI, el ahora único puntero del torneo. La fecha pasada ya dio el batacazo de derrotatr al que estaba rriba, Belgrano, ahora le toca el nuevo líder. Si quiere meterse en semifinales tendrá que sortear este obstáculo.

Para esta partido el Verde formará con 1- Manuel Puertas, 2- Hipólito San Sebastián, 3- Facundo Maffei, 4- Carlos Cabano Wall, 5- Martín Leiva, 6- Joaquín Coria, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Bautista Gatti, 9- Pedro Rodríguez Alcobendas, 10- Joaquín Tuculet, 11- Gastón Martínez, 12- Tomás Fernández Armendariz (C), 13- Alfonso López Feybli, 14- Ignacio Guichon, 15- Bautista Santamarina. Entrenadores: Bernal-Fioravanti.

En tanto que CASI lo hará así: 1- Facundo Scaiano, 2- Juan Albareda, 3- Felix Paolucci, 4- Leo Mazzini, 5- Ignacio Larrague, 6- Ignacio Torrado, 7- Eugenio Sartori, 8- Benjamín Rocca Rivarola, 9- Joaquín Sánchez, 10- Felipe Hileman, 11- Pedro Repetto, 12- Tomás Phelan, 13- Jerónimo Solveyra, 14- Jerónimo Tumbarello, 15- Juan Akemeier

En otro encuentro destacado de la jornada La Plata visitará a Buenos Aires en un partido “final” al menos para el equipo local, quer marcha último a cinco puntos de San Luis y a siete de La Plata, que en caso de ganar se olvidará del descenso hasta el año próximo. Los canarios saldrán a la cancha con: 1- Ariel Del Cerro, 2- Martín Fontán, 3- Martín Patat, 4- Bautista Ozog, 5- Iván Kucic, 6- Carlos Mendieta, 7- Nicolás Chiappani, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Joaquín Gumaraynz, 10- Tomás Suárez Folch, 11- Pedro Addiechi, 12- Luca Juliano, 13- Francisco Paz Rizzoli, 14- Juan Soto, 15- Federico Sica.

Mientras que San Luis, que repuntó en las últimas fechas, visitará al SIC con este equipo: 1- Alejo García, 2- Santiago Bonavento, 3- Alexis Uvieda, 4- Lahuen Argemi, 5- Santiago Canal, 6- Nahuel Curti, 7- Matías Perisinoto, 8- Santiago Gibert, 9- Martín Aereboe (C), 10- Valentino Quattrochi, 11- Eduardo Ruesta, 12- Segundo Galán, 13- Benjamín Marban 14- Felipe Hernández, 15- Felipe Crispo.

En tanto que en Primera A Universitario buscará sumar algo ante un rival que viene entonado y sueña con volver al Top 12. Está claro que la misión es complicada pero las Panteras darán batalla. Así formarán: 1-Lisandro Urréjola, 2- Manuel Urban, 3- Gerónimo Lagana; 4- Emiliano German, Juan Herrero Ducloux; 6-Esteban Olivero, 7- Agustín Marchissio, 8- Sebastián Portunato; 9-Blas Rivera Cano, 10- Fermín Esquerre; 11- Mateo Cecchi, 12- Leandro Noya, 13- Fernando Fernández, 14-Alejo Vergel; 15-Federico Espinosa.

LE PUEDE INTERESAR

Los Pumas, a todo o nada ante Los Springboks

LE PUEDE INTERESAR

Santa Bárbara visita a Quilmes en Primera “A”

Y por último Albatros, que si le gana con punto bonus a porteño como visitante podría asegurarse el ascenso a Segunda División en el caso que Los Cedros no sume cinco puntos. Estos son los 15 jugadores elegidos por Federico Joyce: 1- Sanchez; 2- Ardaist, 3- Sclani; 4- Filser, 5- Toledo; 6 Flores, 7- T. Bisceglia, 8- J. Bisceglia; 9 Manzo, 10- A. Santin; 11- Burgos, 12- Malvetti, 13- Silva, 14 Fariscoy; 15 T. Joyce.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El SMN activó el alerta amarillo en La Plata y se esperan fuertes chaparrones

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Viral | "Poroto", el carpincho al que todos aprecian en Punta Lara

Detuvieron en Bolivia a otro de los implicados en el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

¿Se sale el finde? Música, teatro, shows y más en La Plata: la agenda de espectáculos

Del folclore al mal gusto: las provocaciones de Flamengo a los argentinos
+ Leidas

City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia

Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei

Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde

El campo, en alerta: la baja fugaz de retenciones benefició a exportadoras y abrió un frente político para Milei

Donald Trump anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a medicamentos

Benjamin Netanyahu: “Israel debe terminar el trabajo contra Hamás”

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Últimas noticias de Deportes

Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV

Estudiantes: el consuelo de sentirse un equipo bien copero

Boca va a Varela: visita a Defensa para seguir prendido

River, sin Enzo para el duelo clave con Riestra
Espectáculos
No descansa en paz: el oscuro entramado de la familia de Natacha
“Es muy grave lo que hicieron”: Milone, furiosa tras su cruce con la prensa
Confesión sorpresa: Marcelo Polino se animó a revelar su último contacto íntimo
Lawrence vs. EE. UU.: “Los políticos mienten, no hay empatía”
Entre Argentina y Uruguay llega lo nuevo de Tenconi Blanco
Policiales
City Bell: el caso de una joven baleada revela una trama de drogas y violencia
Triple femicidio narco Buscan a la mano derecha de “Pequeño J”
Cae un empleado del SPB por abusos a sus sobrinas
Intentó asesinar a su pareja y fue condenado
Fentanilo mortal: Furfaro ordenó borrar pruebas
Política y Economía
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
El campo, en alerta: la baja fugaz de retenciones benefició a exportadoras y abrió un frente político para Milei
Otro paso hacia el cepo: limitan la compra de dólares
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
La Ciudad
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
De nuestra ciudad a sobrevolar la Luna
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla