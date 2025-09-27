Los Tilos por el golpe; Albatros por el ascenso

El festejo de los jugadores de los tilos la fecha pasada

Se va terminando el Top 12 y Los Tilos tendrá esta tarde desde las 15:30 un partido estelar contra CASI, el ahora único puntero del torneo. La fecha pasada ya dio el batacazo de derrotatr al que estaba rriba, Belgrano, ahora le toca el nuevo líder. Si quiere meterse en semifinales tendrá que sortear este obstáculo.

Para esta partido el Verde formará con 1- Manuel Puertas, 2- Hipólito San Sebastián, 3- Facundo Maffei, 4- Carlos Cabano Wall, 5- Martín Leiva, 6- Joaquín Coria, 7- Eliseo Chiavassa, 8- Bautista Gatti, 9- Pedro Rodríguez Alcobendas, 10- Joaquín Tuculet, 11- Gastón Martínez, 12- Tomás Fernández Armendariz (C), 13- Alfonso López Feybli, 14- Ignacio Guichon, 15- Bautista Santamarina. Entrenadores: Bernal-Fioravanti.

En tanto que CASI lo hará así: 1- Facundo Scaiano, 2- Juan Albareda, 3- Felix Paolucci, 4- Leo Mazzini, 5- Ignacio Larrague, 6- Ignacio Torrado, 7- Eugenio Sartori, 8- Benjamín Rocca Rivarola, 9- Joaquín Sánchez, 10- Felipe Hileman, 11- Pedro Repetto, 12- Tomás Phelan, 13- Jerónimo Solveyra, 14- Jerónimo Tumbarello, 15- Juan Akemeier

En otro encuentro destacado de la jornada La Plata visitará a Buenos Aires en un partido “final” al menos para el equipo local, quer marcha último a cinco puntos de San Luis y a siete de La Plata, que en caso de ganar se olvidará del descenso hasta el año próximo. Los canarios saldrán a la cancha con: 1- Ariel Del Cerro, 2- Martín Fontán, 3- Martín Patat, 4- Bautista Ozog, 5- Iván Kucic, 6- Carlos Mendieta, 7- Nicolás Chiappani, 8- Juan Pedro Bernasconi, 9- Joaquín Gumaraynz, 10- Tomás Suárez Folch, 11- Pedro Addiechi, 12- Luca Juliano, 13- Francisco Paz Rizzoli, 14- Juan Soto, 15- Federico Sica.

Mientras que San Luis, que repuntó en las últimas fechas, visitará al SIC con este equipo: 1- Alejo García, 2- Santiago Bonavento, 3- Alexis Uvieda, 4- Lahuen Argemi, 5- Santiago Canal, 6- Nahuel Curti, 7- Matías Perisinoto, 8- Santiago Gibert, 9- Martín Aereboe (C), 10- Valentino Quattrochi, 11- Eduardo Ruesta, 12- Segundo Galán, 13- Benjamín Marban 14- Felipe Hernández, 15- Felipe Crispo.

En tanto que en Primera A Universitario buscará sumar algo ante un rival que viene entonado y sueña con volver al Top 12. Está claro que la misión es complicada pero las Panteras darán batalla. Así formarán: 1-Lisandro Urréjola, 2- Manuel Urban, 3- Gerónimo Lagana; 4- Emiliano German, Juan Herrero Ducloux; 6-Esteban Olivero, 7- Agustín Marchissio, 8- Sebastián Portunato; 9-Blas Rivera Cano, 10- Fermín Esquerre; 11- Mateo Cecchi, 12- Leandro Noya, 13- Fernando Fernández, 14-Alejo Vergel; 15-Federico Espinosa.

Y por último Albatros, que si le gana con punto bonus a porteño como visitante podría asegurarse el ascenso a Segunda División en el caso que Los Cedros no sume cinco puntos. Estos son los 15 jugadores elegidos por Federico Joyce: 1- Sanchez; 2- Ardaist, 3- Sclani; 4- Filser, 5- Toledo; 6 Flores, 7- T. Bisceglia, 8- J. Bisceglia; 9 Manzo, 10- A. Santin; 11- Burgos, 12- Malvetti, 13- Silva, 14 Fariscoy; 15 T. Joyce.