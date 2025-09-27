El Atlético de Julián recibe al Real de Mastantuono en el derby de Madrid

La paralización de 12 edificios de ABES Constructora causa preocupación en La Plata
La paralización de 12 edificios de ABES Constructora causa preocupación en La Plata
Estados alterados por el dólar: Caputo dijo que "no hay cepo", le respondió al campo y confirmó la compra de 1400 millones
“Pequeño J”: se conoció la imagen del narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela
Una pareja se juntó a cenar en City Bell pero el encuentro terminó teñido de sangre: gritos, insultos y puntazo
Los Pumas ya se miden ante Sudáfrica: juega el platense Lucio Cinti
Comercios rechazan nuevas listas de precios con subas de 9% y reclaman que se acomoden a la baja del dólar
Afloja la lluvia en La Plata pero llegan las ráfagas de viento: así sigue el tiempo este finde
La trastienda del salvataje de EEUU y la jugada de la soja, las vías de reoxigenación para el "round" de octubre
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
Triple crimen de Varela: extraditan al quinto sospechoso tras ser detenido en Bolivia
Mauro Icardi no recibió a la China Suárez en Estambul y causó sorpresa: dónde estaba y qué hacía
La Unidad 9 de La Plata realizó un simulacro de incendio junto a Bomberos de Villa Elvira
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este sábado 27 de septiembre
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
La agenda deportiva de este sábado: fútbol y rugby a rolete, automovilismo y más
¡Imposible aburrirse este sábado en La Plata! Toda la agenda cultural
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un imperial Julián Álvarez, que viene de lograr su primer hat-trick de la temporada, y un infalible Kylian Mbappé, autor de 9 goles en 7 partidos este curso, protagonizarán el sábado en el Metropolitano un duelo de pistoleros en el primer derbi madrileño de LaLiga entre el Atlético y el Real Madrid. En el Merengue está también el otro argentino estrella, el joven Franco Mastantuono.
La 'Araña' resurgió el miércoles a tiempo para que la escuadra rojiblanca remontara ante un correoso Rayo Vallecano (3-2) con un triplete que permitirá al conjunto colchonero afrontar con otra cara el choque ante su rival capitalino tras un irregular inicio de campaña.
El punta argentino deambulaba perdido y sin olfato ante la portería rival en este comienzo liguero. Sólo había anotado un tanto frente al Espanyol en la primera fecha y acabó molesto el domingo en el empate ante el Mallorca (1-1), donde erró un penal y fue sustituido.
Pero, ante su afición, Álvarez se reivindicó tres días antes del choque contra el Real Madrid, crucial en su camino hacia la lucha por el título a final de la temporada.
- "Es el mejor futbolista que tenemos" -
"Creo que el tercero fue un gol muy lindo para dar la vuelta al resultado. Me quedo con ese gol", contó Álvarez, que en ese tanto perforó la escuadra con un zurdazo desde la frontal del área.
LE PUEDE INTERESAR
Los Pumas ya se miden ante Sudáfrica: juega el platense Lucio Cinti
"Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años acá en el Atleti. Él nos tiene que ayudar, y nosotros a él, para que sea todavía mejor de lo que ya es", afirmó Diego Simeone tras la exhibición de su compatriota ante el Rayo.
El Atlético se encuentra en octava posición con nueve puntos, la mitad que sus adversarios del sábado, líderes indiscutibles del campeonato gracias a su pleno de victorias.
En caso de derrota, los pupilos de Simeone podrían ver cómo se desvanecen sus opciones al título, justo cuando la temporada apenas comenzó.
Los colchoneros, que gastaron más de 170 millones de euros (200 millones de dólares) en el mercado de fichajes para intentar rivalizar con el Real Madrid y el Barça, vigente campeón, están obligados a obtener un buen resultado frente al arsenal de estrellas merengue, liderado por un Mbappé en estado de gracia.
El delantero francés, máximo goleador de LaLiga, ha marcado siete goles en los seis partidos, a los que se añaden otros dos frente al Marsella en Champions.
Esa eficacia que arroja un promedio de 1,28 dianas por encuentro, se traduce en triunfos como el del martes frente al Levante (4-1) en el Ciutat de Valencia, donde el galo logró un nuevo doblete.
"Sin duda veo liderazgo de Kylian por personalidad, por experiencia, por la influencia en el resto. Cuando ese grupo es fuerte y se consolida el resto, ya saben hacia dónde tienen que mirar y a quien seguir", destacó su técnico, Xabi Alonso, sobre el jugador de Bondy a mediados de septiembre.
Por su parte, el FC Barcelona (segundo con 16 puntos, a dos del Real Madrid) recibe el domingo a la Real Sociedad (16º, 5 puntos).
El club catalán espera poder contar con el regreso de su prodigio Lamine Yamal, a menos de una semana del choque en la Liga de Campeones frente al París Saint-Germain, el miércoles.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí