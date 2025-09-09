La Reserva de Zaniratto visita a Riestra en La Candela

La Reserva de Fernando Zaniratto volverá a jugar esta tarde por la Liga Profesional luego de una semana muy intensa, con el clásico (empate 0 a 0) y un amistoso contra la Selección Sub 20 (derrota 2 a 1 en Ezeiza) que le dieron buen rodaje al equipo de cara a la etapa de definiciones en el Grupo B.

El rival esta tarde será Deportivo Riestra, equipo al que visitará en La Candela. El encuentro comenzará a las 15.00, el juez principal será Martín Ansede y la transmisión estará a cargo de la plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol.

El Lobo acumula 12 puntos y se encuentra en la sexta colocación de la zona, con la misma cantidad de puntos que San Martín de San Juan e Independiente pero con mejor diferencia de gol. Con el 0 a 0 en el Country frente a Estudiantes cortó con una racha de dos derrotas en fila, ya que había perdido 1-0 en San Juan ante San martín y en Estancia Chica sufrió una goleada 4 a 0 ante el líder, Atlético Tucumán.

Por su parte, Riestra acumula 7 unidades y se ubica en la duodécima ubicación de la Zona B. En su última presentación cayó 2-1 ante Defensa y Justicia como visitante.

La probable formación albiazul sería con Julián Kadijevich; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Thomas Mielniczuk; Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto; Lautaro Napolitano, Cayetano Bolzán,Brian Croce; Jorge de Asís.

Además, Zaniratto convocó a Máximo Cabrera, Nehemías González, Thiago Juritsch, Diego Mastrángelo, Bautista Reinhardt, Tiago Azamé, Leonel Troncoso, Ignacio Zappulla, Santiago Villarreal y Santino Primante.

El conjunto tripero llega al encuentro ante el Malevo con el ánimo en alto luego del buen punto obtenido como visitante en el clásico y por la experiencia del amistoso ante el seleccionado dirigido por Diego Placente, con un buen rendimiento tripero más allá del resultado final, ya que los pibes triperos jugaron un buen partido, especialmente durante la primera etapa, más allá de que recién en el complemento llegó al gol por intermedio de Diego Mastrángelo.