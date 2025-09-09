Con Briasco a la par, el Lobo ya piensa en Unión

Briasco trabajó a la par de sus compañeros y será una de las opciones

El plantel albiazul regresó ayer por la mañana a los entrenamientos con la buena noticia del regreso de Norberto Briasco, quien volvió a trabajar a la par de sus compañeros luego de la distensión muscular sufrida frente a Lanús.

El grupo realizó trabajos físicos en el gimnasio para luego ir a las canchas 3 y 4 donde llevaron adelante distintas tareas con pelota en tres grupos de trabajo. Bloques de fútbol.

Hubo dos equipos que realizaron distintos movimientos tácticos y un tercer grupo que realizó trabajos físicos en paralelo, hasta luego ir rotando entre las distintas tareas.

Además del regreso de Briasco, también se movió junto a sus compañeros Matías Melluso, ya recuperado de una lesión muscular grado 3 en el recto anterior de su pierna izquierda que le demandó más de dos meses de recuperación y le impidió estar a disposición de Alejandro Orfila en este Clausura.

La semana es larga, pero el entrenador uruguayo tiene clara la base del equipo, ya que cuidó a algunos jugadores en el amistoso frente a Racing y otros tuvieron mínima participación. La única duda pasa por saber si volverá Norberto Briasco tras la lesión o si el DT se inclinará por mantener a Jan Carlos Hurtado.

Para el choque ante el Tatengue del domingo a las 15.00 en el Bosque el probable equipo albiazul es Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, GastónSuso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Jeremías Merlo; Marcelo Torres y Norberto Briasco o Jan Hurtado.

Los puntos del domingo valen mucho para ambas tablas, aunque el equipo de Madelón es un rival difícil, al punto de que el Lobo perdió en los tres últimos enfrentamientos.

El 4 de junio de 2023, en el 15 de Abril, hubo victoria tatengue 2-0 con goles de Jerónimo Dómina y el colombiano Bryan Castrillón. El equipo dirigido por Sebastián Romero desperdició la chance de abrir el marcador cuando el arquero Santiago Mele le atajó un penal a Cristian Tarragona.

Ya dirigido por Marcelo Méndez, el Lobo perdió 3 a 2 como local el 28 de octubre de 2024. Abrió la cuenta Adrián Balboa para Unión apenas iniciado el juego y Pablo De Blasis, de penal, igualó en el descuento de la primera mitad. En el complemento Rodrigo Castillo hizo el segundo gol tripero, pero la visita dio vuelta la historia con tantos de Gonzalo Morales y Joaquín Mosqueira, este último en tiempo agregado.

El último antecedente fue el 1 de marzo de este año en Santa Fe cuando Unión se impuso 1 a 0 con gol de Lionel Verde cerca del final del partido, resultado que le cortó al Tripero una racha de cinco partidos sin derrotas ni goles en contra y que significó la primera caída del breve ciclo del entrenador Diego Flores.