Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |ENTRE HURTADO Y EL ARMENIO ESTARÁ EL ACOMPAÑANTE DE TORRES

Con Briasco a la par, el Lobo ya piensa en Unión

Gimnasia arrastra una serie de tres derrotas al hilo en sus enfrentamientos con el Tatengue, al que no le gana desde 2022 (2-0)

Con Briasco a la par, el Lobo ya piensa en Unión

Briasco trabajó a la par de sus compañeros y será una de las opciones

9 de Septiembre de 2025 | 01:21
Edición impresa

El plantel albiazul regresó ayer por la mañana a los entrenamientos con la buena noticia del regreso de Norberto Briasco, quien volvió a trabajar a la par de sus compañeros luego de la distensión muscular sufrida frente a Lanús.

El grupo realizó trabajos físicos en el gimnasio para luego ir a las canchas 3 y 4 donde llevaron adelante distintas tareas con pelota en tres grupos de trabajo. Bloques de fútbol.

Hubo dos equipos que realizaron distintos movimientos tácticos y un tercer grupo que realizó trabajos físicos en paralelo, hasta luego ir rotando entre las distintas tareas.

LEA TAMBIÉN

Ivo Mammini sigue en Barcelona y espera el alta para el regreso al país

Además del regreso de Briasco, también se movió junto a sus compañeros Matías Melluso, ya recuperado de una lesión muscular grado 3 en el recto anterior de su pierna izquierda que le demandó más de dos meses de recuperación y le impidió estar a disposición de Alejandro Orfila en este Clausura.

La semana es larga, pero el entrenador uruguayo tiene clara la base del equipo, ya que cuidó a algunos jugadores en el amistoso frente a Racing y otros tuvieron mínima participación. La única duda pasa por saber si volverá Norberto Briasco tras la lesión o si el DT se inclinará por mantener a Jan Carlos Hurtado.

Para el choque ante el Tatengue del domingo a las 15.00 en el Bosque el probable equipo albiazul es Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, GastónSuso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Jeremías Merlo; Marcelo Torres y Norberto Briasco o Jan Hurtado.

Los puntos del domingo valen mucho para ambas tablas, aunque el equipo de Madelón es un rival difícil, al punto de que el Lobo perdió en los tres últimos enfrentamientos.

LEA TAMBIÉN

La Reserva de Zaniratto visita a Riestra en La Candela

El 4 de junio de 2023, en el 15 de Abril, hubo victoria tatengue 2-0 con goles de Jerónimo Dómina y el colombiano Bryan Castrillón. El equipo dirigido por Sebastián Romero desperdició la chance de abrir el marcador cuando el arquero Santiago Mele le atajó un penal a Cristian Tarragona.

Ya dirigido por Marcelo Méndez, el Lobo perdió 3 a 2 como local el 28 de octubre de 2024. Abrió la cuenta Adrián Balboa para Unión apenas iniciado el juego y Pablo De Blasis, de penal, igualó en el descuento de la primera mitad. En el complemento Rodrigo Castillo hizo el segundo gol tripero, pero la visita dio vuelta la historia con tantos de Gonzalo Morales y Joaquín Mosqueira, este último en tiempo agregado.

El último antecedente fue el 1 de marzo de este año en Santa Fe cuando Unión se impuso 1 a 0 con gol de Lionel Verde cerca del final del partido, resultado que le cortó al Tripero una racha de cinco partidos sin derrotas ni goles en contra y que significó la primera caída del breve ciclo del entrenador Diego Flores.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027

El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo

Resultados barrio por barrio: así votaron en La Plata

Sección por sección, así se votó en la Provincia de Buenos Aires

Cimbronazo económico: dólar disparado, derrumbe las acciones argentinas y el riesgo país arriba de los 1.100 puntos

VIDEO. El polémico gesto de Lali Espósito contra Karina Milei en medio del escándalo por presuntas coimas

El Pincha inicia una semana clave antes de River

Un juez se apartó de una causa penal contra Gimnasia al no poder ser imparcial: "Soy socio del club"
+ Leidas

Escándalo por posteos de un candidato local de LLA

El plantel del Rojo emitió un duro comunicado

Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos

Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida

Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia

Drástica decisión que tomó Carlos Alcaraz

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

El Concejo platense, con mayoría peronista y más libertarios
Últimas noticias de Deportes

El último concierto: la Scaloneta cierra ante Ecuador

Lionel Scaloni: “Messi se tomará su tiempo para poder decidir”

Nicolás Otamendi llevará el brazalete de capitán en Guayaquil

Bolivia y Venezuela quieren el Repechaje
La Ciudad
Sube el dólar, bajan las ventas: comerciantes esperan impacto en precios
Reclaman un mapa de ruidos en la Ciudad
Con asesoría y planificación, arquitectos asistirán a clubes
Cocheras aumentaron hasta un 10 por ciento en septiembre
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos en la Provincia
Policiales
Funcionarios en la mira: allanan la ANMAT por la causa fentanilo
Defendió a su mamá de un asalto y lo mataron
Krause volvió a abrazar a sus hijos tras dos años
La Plata marcha contra las falsas denuncias
Velocidad, choque y casi una tragedia en la 122
Espectáculos
Furor por “El conjuro”: el terror copa los cines y desplaza a Francella
Ligia Piro: “No me quiero quedar con las ganas de cantar nada”
¿Bebé Alperovich?: Mirra estaría esperando un hijo con el abusador
Adiós a Rick Davies, la inigualable voz de Supertramp
“Alicia (o cómo narrar el olvido)” El ejercicio de la memoria en escena
Política y Economía
Sacudonazo económico: el dólar se disparó, cayeron las acciones y el riesgo país superó los 1.100 puntos
Sin cambios en el Gabinete y una mesa política como posible salida
Internas y pases de factura en LLA tras la dura derrota electoral
El kirchnerismo reaviva la interna en el PJ pese al triunfo
Revalorizados, ahora los intendentes irán por la reelección indefinida

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla