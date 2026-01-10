Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Operativos en La Plata: detuvieron a "la abuela narco" de 70 años

10 de Enero de 2026 | 15:26

Escuchar esta nota

Una mujer de 70 años fue aprehendida en las últimas horas en La Plata, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, tras una serie de allanamientos realizados por personal policial.

El procedimiento se llevó a cabo el 9 de enero, luego de tareas investigativas encabezadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, vinculadas a una causa por venta de drogas que ya había derivado en la detención de dos ciudadanos de nacionalidad peruana.

Con órdenes libradas por el Juzgado de Garantías N°5, a pedido de la UFI 18, los efectivos realizaron registros domiciliarios en dos viviendas, ubicadas en 11 entre 58 y 59, en La Plata, y en 44 entre 126 y 127, en Berisso.

Como resultado de los allanamientos, la Policía incautó 21 gramos de cocaína, 478 gramos de bicarbonato de sodio utilizado como elemento de corte, 109.200 pesos en efectivo en billetes de baja denominación, tres teléfonos celulares, un posnet y una pistola Bersa calibre .22, con ocho proyectiles y un cargador.

En ese contexto fue aprehendida B.U.H., de 70 años, domiciliada en la zona de 11 entre 58 y 59, quien quedó imputada por tenencia de arma de fuego. Por disposición de la fiscalía interviniente, se labraron las actuaciones de rigor y la mujer recuperó la libertad, quedando supeditada a la causa.

La investigación continuó bajo la órbita de la UFI 18, con intervención del Juzgado de Garantías N°5, mientras se analizaban los elementos secuestrados para determinar el grado de participación de la mujer en la estructura de comercialización de estupefacientes.

