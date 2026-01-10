Operativos en La Plata: detuvieron a "la abuela narco" de 70 años

"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
En Provincia, carreteras troncales: cuáles son las rutas nacionales que concesionarán para privatizarlas
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Teatro, cumbia, rock, ferias y más en la agenda cultural de este sábado en La Plata
Cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"
Atención usuarios del Tren Roca: este domingo habrá servicio limitado hacia La Plata
Wanda Nara, los “24 cm” y una semana de escándalo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo
¿River no seduce a Maher Carrizo? Por qué se dilata el pase a pesar de la millonaria oferta
Sábado pasado por agua y alerta amarillo por fuertes vientos en La Plata
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales
El crimen de Mateo, entre la ley y el dolor: otra prórroga a la definición
"Nos tiembla la casa": vecinos de Los Hornos reclaman por un pozo histórico y el deterioro de la avenida 60
¡Final feliz! El emotivo reencuentro con Poroto, el carpincho más famoso de la Región
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 10 de enero
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una mujer de 70 años fue aprehendida en las últimas horas en La Plata, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, tras una serie de allanamientos realizados por personal policial.
El procedimiento se llevó a cabo el 9 de enero, luego de tareas investigativas encabezadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, vinculadas a una causa por venta de drogas que ya había derivado en la detención de dos ciudadanos de nacionalidad peruana.
Con órdenes libradas por el Juzgado de Garantías N°5, a pedido de la UFI 18, los efectivos realizaron registros domiciliarios en dos viviendas, ubicadas en 11 entre 58 y 59, en La Plata, y en 44 entre 126 y 127, en Berisso.
Como resultado de los allanamientos, la Policía incautó 21 gramos de cocaína, 478 gramos de bicarbonato de sodio utilizado como elemento de corte, 109.200 pesos en efectivo en billetes de baja denominación, tres teléfonos celulares, un posnet y una pistola Bersa calibre .22, con ocho proyectiles y un cargador.
En ese contexto fue aprehendida B.U.H., de 70 años, domiciliada en la zona de 11 entre 58 y 59, quien quedó imputada por tenencia de arma de fuego. Por disposición de la fiscalía interviniente, se labraron las actuaciones de rigor y la mujer recuperó la libertad, quedando supeditada a la causa.
La investigación continuó bajo la órbita de la UFI 18, con intervención del Juzgado de Garantías N°5, mientras se analizaban los elementos secuestrados para determinar el grado de participación de la mujer en la estructura de comercialización de estupefacientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí