Policiales

El policía de La Plata baleado por un compañero presentó mejoras pero hubo complicaciones en su salud

El policía de La Plata baleado por un compañero presentó mejoras pero hubo complicaciones en su salud
10 de Enero de 2026 | 15:11

Lucas Ezequiel Montenegro, el policía bonaerense de 22 años oriundo de La Plata que fue baleado por un compañero, evoluciona bien pero una complicación en su salud despertó las alarmas. De esta manera y a casi una semana, permanece en estado crítico. 

Según indicaron sus familiares, Lucas “está mejorando” pero en las últimas horas detectaron que se contagió de neumonía. “Le están dando antibióticos fuertes porque tenía fiebre y eso le puede afectar los riñones, pero evoluciona bien”, agregaron. 

El efectivo policial que cumple funciones en Pilar permanece internado en estado crítico en el Hospital Central pilarense, donde fue ingresado de urgencia. Durante las primeras horas y ante el panorama sanitario que encontraron los médicos, la familia pidió una cadena de oración. 

El caso

El hecho se registró días atrás, alrededor de las 9.30 de la mañana, en la base de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Pilar, ubicada sobre la avenida Dardo Rocha (ex ruta 25). Según supo EL DIA en base a la información preliminar, el episodio se produjo dentro de la compañía, cuando el personal se preparaba para salir a cumplir servicio.

La víctima habría recibido al menos un disparo del arma reglamentaria de un compañero de la misma fuerza, un agente de 25 años. Según la principal hipótesis, el disparo se habría efectuado de manera accidental al momento en que el causante manipulaba su armamento.

Tras el hecho, Montenegro fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar donde se constató la gravedad de las heridas: el proyectil ingresó por el hombro izquierdo, afectó el abdomen y comprometió al menos un pulmón. Debido a su delicado estado, donde fue sometido a una compleja intervención quirúrgica y quedó internado en terapia intensiva.

"Fue trasladado por sus propios compañeros hasta el nosocomio en un patrullero", detalló a este diario un familiar de Montenegro. Mientras tanto, el agente señalado como autor del disparo fue puesto a disposición de la Comisaría Primera de Pilar, y se aguardan las directivas de la fiscalía interviniente.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

