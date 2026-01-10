"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
Momentos de tensión se vivieron este sábado a la tarde en un edificio ubicado sobre la avenida 44, entre las calles 14 y 15, en La Plata, a raíz del incendio de un ascensor que obligó a evacuar de manera preventiva a los residentes. El episodio generó alarma entre los vecinos y demandó un importante operativo de emergencia.
Según informaron fuentes policiales a las que accedió en exclusiva EL DIA, el foco ígneo se originó en un ascensor del edificio, que se incendió de manera íntegra en el piso 8. Las llamas y el humo se propagaron rápidamente por el sector, lo que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.
En el lugar trabajaron una dotación de Bomberos del Cuartel Central de La Plata, personal de la Dirección de Riesgos Especiales, efectivos policiales y una ambulancia del SAME, que permaneció en prevención ante la posibilidad de personas afectadas por inhalación de humo.
"Se prendió fuego todo", dijo un vecino de la zona que se comunicó con este medio.
Afortunadamente, no se registraron víctimas ni personas heridas como consecuencia del incendio. Sin embargo, el ascensor sufrió daños totales y quedó completamente destruido, según confirmaron las autoridades que intervinieron en el operativo.
Por el momento, las causas del incendio no fueron determinadas. Las fuentes indicaron que las pericias buscarán establecer si el siniestro se originó a raíz de una falla eléctrica o de un problema en el sistema final del ascensor, hipótesis que serán analizadas por los especialistas.
Tras controlar la situación y ventilar el edificio, los vecinos pudieron regresar a sus departamentos. El hecho volvió a generar preocupación por la seguridad en edificios de altura y el estado de los sistemas eléctricos y mecánicos en zonas densamente pobladas de la ciudad.
