TRIBUNA DE VECINOS.- En La Plata crecen las quejas por pérdidas de agua y hasta se formó un "criadero de renacuajos"

En la nueva sección de EL DIA "Tribuna de Vecinos", los lectores, usuarios y seguidores de redes sociales envían sus videos para denunciar las problemáticas que padecen en sus barrios. En este caso, una selección de videos sobre filtraciones de agua y estancamiento, calles en mal estado y falencias en la recolección de residuos, problemáticas que se repiten a lo ancho de la Ciudad.

Desde 417 entre 23 y 24, en Villa Elisa, dieron cuenta de una calle intransitable en donde confluyen el pésimo estado de la calzada vehicular y una avería en la red de agua que da lugar a una caudalosa filtración. En el lugar se observan pozos, desniveles y líquido que corre a raudales y satura los desagües.

En 63 entre 140 y 141, Los Hornos, un frentista que se identificó como Daniel aseguró que "lleva meses" escurriendo el agua que se acumula sobre el cordón de la calle. "Acá estamos, de vuelta, mandando el agua (a los desagües) por las pérdidas", dijo un vecino en plena noche del lunes mientras, con escoba en mano, movía el líquido estancado. "Todos los reclamos están hecho", afirmó.

El drama de las pérdidas de agua no discrimina por sector. Tal es así que también se formuló un reclamo por una filtración sobre la calle 512 que se extiende desde 28 hasta 31. "Se acumuló verdín y el agua se estanca a un punto que se formó un 'criadero de renacuajos'", comentó un usuario.

Otro punto crítico era la esquina de 9 y 38, a pasos del Centros, pero en este caso apuntaron por un "desborde cloacal" y fuertes olores nauseabundos. "La calzada queda resbaladiza por los desechos y hay riesgo de accidentes para motociclistas, ciclistas y transeúntes", afirmaron.

Por otro lado, desde 7 entre 68 y 69 se elevó una queja por la ausencia de los recolectores de basura. En la cuadra señalaron que "el camión no pasa y los canastos se llenaron de bolsas con desechos hogareños".

TRIBUNA DE VECINOS

En la nueva sección: TRIBUNA DE VECINOS los lectores podrán enviar sus videos grabados con teléfonos celulares para contar cada uno de los problemas que observan en sus barrios. Pérdidas de agua, veredas rotas, postes inclinados, árboles a punto de caer.... Toda queja grabada en video será traducida en una nota que se hará viral en nuestras redes sociales y en la web.

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