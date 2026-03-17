Fuego en un camión que circulaba hasta el tope de basura en una avenida de La Plata

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Ocurrió en 6 y 32. El chofer tuvo que volcar la carga sobre la cinta asfáltica
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Un momento de tensión se vivió en la mañana de este martes en la intersección de 6 y 32 en La Plata cuando un camión de la empresa de recolección ESUR presentó un foco ígneo en la parte del remolque.
Fuentes calificadas reportaron a este medio que el vehículo circulaba por la calzada vehicular cuando se repente se observó que la basura que transportaba estaba en llamas.
Inmediatamente el chofer procedió a descargar los desechos en la vía pública y pudo evitar que el hecho pase a mayores.
A raíz de lo sucedido quedó en plena avenida un enorme montículo de basura que poco después ardió en llamas, lo que generó humo y olores nauseabundos, de acuerdo con los relatos.
En las imágenes se observa una montaña de ramas, bolsas de polietileno, plásticos y otros desechos al parecer correspondientes a los considerados "no habituales".
En el lugar intervinieron personal de tránsito, policías y un equipo de bomberos.
Asimismo, la empresa envió otro vehículo para juntar el material y despejar la cinta asfáltica.
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