Fuego en un camión que circulaba hasta el tope de basura en una avenida de La Plata

Un momento de tensión se vivió en la mañana de este martes en la intersección de 6 y 32 en La Plata cuando un camión de la empresa de recolección ESUR presentó un foco ígneo en la parte del remolque.

Fuentes calificadas reportaron a este medio que el vehículo circulaba por la calzada vehicular cuando se repente se observó que la basura que transportaba estaba en llamas.

Inmediatamente el chofer procedió a descargar los desechos en la vía pública y pudo evitar que el hecho pase a mayores.

A raíz de lo sucedido quedó en plena avenida un enorme montículo de basura que poco después ardió en llamas, lo que generó humo y olores nauseabundos, de acuerdo con los relatos.

En las imágenes se observa una montaña de ramas, bolsas de polietileno, plásticos y otros desechos al parecer correspondientes a los considerados "no habituales".

En el lugar intervinieron personal de tránsito, policías y un equipo de bomberos.

Asimismo, la empresa envió otro vehículo para juntar el material y despejar la cinta asfáltica.