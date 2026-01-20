Se terminó el sueño para Thiago Tirante

Se terminó el sueño para el platense Thiago Tirante. Después de haber tenido un debut explosivo, perdió anoche en sets corridos ante el estadounidense Tommy Paul y se despidió del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.

Tirante, lejos de su nivel, cayó por 6/3, 6/4 y 6/2 ante un rival que controló el partido desde el inicio.

Por otra parte, Francisco Cerúndolo volvió a exhibir un nivel de alto vuelo, y anoche, en el marco de la segunda ronda, venció en tres sets al bosnio Damir Džumhur por 6/3, 6/2 y 6/1, obteniendo de esta manera el pasaje a la siguiente ronda, y cuyo rival se conocía al cierre de la presente edición.

En tanto que Francisco Comesaña, otro de los argentinos que se encuentra en carrera, enfrentará alrededor de las 7 (hora de nuestro país, al estadounidense Francés Tiafoe, por la segunda ronda.

Cerúndolo (que aún no resignó ningún set) dominó el partido de comienzo a fin. No le dio prácticamente oportunidades al bosnio, que no encontró respuestas para contrarrestar el juego ofensivo del argentino, que sigue demostrando que se encuentra a la altura de las circunstancias.

Mientras que Sebastián Báez, de gran presente tenístico, jugará por la segunda ronda ante el italiano Luciano Darderi.

En otro de los partidos destacados, el griego Stefano Tsitsipas dejó en el camino al japonés Shintaro Mochizuki, al que venció por 4/6, 6/3, 6/2 y 6/2.

El italiano Jannek Sinner, por su parte, se imponía por dos sets (6/2 y 161), cuando su adversario, el francés Hugo Gaston tuvo que retirarse por una lesión.

En el marco de la primera ronda del Abierto de Australia, el estadounidense Taylor Fritz, séptimo jugador favorito, avanzó a la siguiente instancia tras superar al francés

Valentín Royer por 7/6 (7/5), 5/7, 6/1 y 6/3. Mientras que el español Rafael Jodar derrotó al japonés Rei Sakamoto por 7/6 (7/8), 1/6, 7/5, 4/6 y 6/3.