Se terminó el sueño para Thiago Tirante

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
Suspenden la paritaria de la UTA y hay riesgo de paro: ¿afectará a La Plata?
Giro en la causa: cambian al juez que investiga la compra de la mansión vinculada a Toviggino
"Un jugador como Marcos siempre es bienvenido": Ascacibar habló del posible regreso de Rojo
"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito
IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses
“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles
Cayó una amiga de Morena Rial acusada de asaltar a un vecino de La Plata en La Costa
Otro incendio forestal alarmó en La Plata: fue a metros de la fábrica Mafisa
La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo
VIDEOS. Real Madrid venció 6 a 1 a Mónaco por la Champions con Mastantuono partícipe en la goleada
Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay 20 heridos tras chocar contra un muro de contención
La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes
El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $2.000.000
El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
VIDEO. Así fue uno de los ataques de la banda que robaba motos y cayó en La Plata
La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada
Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero
Luciano Castro destrozado tras la infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
Tensión por el incendio de un campo cercano al Parque Pereyra
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia – Racing e Independiente – Estudiantes
Boca se quedó sin Hinestroza: el colombiano aceleró y jugará en el Vasco da Gama
VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado
Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Se terminó el sueño para el platense Thiago Tirante. Después de haber tenido un debut explosivo, perdió anoche en sets corridos ante el estadounidense Tommy Paul y se despidió del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año.
Tirante, lejos de su nivel, cayó por 6/3, 6/4 y 6/2 ante un rival que controló el partido desde el inicio.
Por otra parte, Francisco Cerúndolo volvió a exhibir un nivel de alto vuelo, y anoche, en el marco de la segunda ronda, venció en tres sets al bosnio Damir Džumhur por 6/3, 6/2 y 6/1, obteniendo de esta manera el pasaje a la siguiente ronda, y cuyo rival se conocía al cierre de la presente edición.
En tanto que Francisco Comesaña, otro de los argentinos que se encuentra en carrera, enfrentará alrededor de las 7 (hora de nuestro país, al estadounidense Francés Tiafoe, por la segunda ronda.
Cerúndolo (que aún no resignó ningún set) dominó el partido de comienzo a fin. No le dio prácticamente oportunidades al bosnio, que no encontró respuestas para contrarrestar el juego ofensivo del argentino, que sigue demostrando que se encuentra a la altura de las circunstancias.
Mientras que Sebastián Báez, de gran presente tenístico, jugará por la segunda ronda ante el italiano Luciano Darderi.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEOS. Real Madrid venció 6 a 1 a Mónaco por la Champions con Mastantuono partícipe en la goleada
En otro de los partidos destacados, el griego Stefano Tsitsipas dejó en el camino al japonés Shintaro Mochizuki, al que venció por 4/6, 6/3, 6/2 y 6/2.
El italiano Jannek Sinner, por su parte, se imponía por dos sets (6/2 y 161), cuando su adversario, el francés Hugo Gaston tuvo que retirarse por una lesión.
En el marco de la primera ronda del Abierto de Australia, el estadounidense Taylor Fritz, séptimo jugador favorito, avanzó a la siguiente instancia tras superar al francés
Valentín Royer por 7/6 (7/5), 5/7, 6/1 y 6/3. Mientras que el español Rafael Jodar derrotó al japonés Rei Sakamoto por 7/6 (7/8), 1/6, 7/5, 4/6 y 6/3.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí