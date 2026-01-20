Santiago Ascacibar habló sobre el posible regreso de Rojo: "Un jugador como Marcos siempre es bienvenido"

El capitán y referente de Estudiantes, Santiago Ascacibar, se refirió en las últimas horas a los comentarios que realizó el entrenador Eduardo Domínguez sobre un posible regreso de Marcos Rojo al Pincha. Además, el mediocampista habló de los rumores que lo vincularon durante este mercado de pases con dos equipos más grandes del fútbol argentino.

Al hacer eco de las declaraciones de Eduardo Domínguez en conferencia sobre Marcos Rojo, el "Ruso" expresó: "Escuché ayer lo de 'Edu'. Un jugador como Marcos siempre es bienvenido en el club. Salió de nuestras inferiores, salió de nuestra casa. Él sabe que le abrimos las puertas, obviamente él lo va a demostrar en la cancha todo lo que tiene para dar".

Ayer, el DT no le cerró las puertas a Marcos Rojo : “Sé que tiene una historia con el hincha de Estudiantes, pero también sé que quiere cerrar sus carrera donde la inició. Si el club y sus compañeros están de acuerdo, después él deberá resolver su situación con el club”.

En una entrevista exclusiva con TyC Sports, el mediocampista reconoció que, si bien su presente está en el Pincha, no se cierra a escuchar nuevas posibilidades. Al ser consultado sobre su situación actual y la incertidumbre propia de la época de transferencias, el "Ruso" fue claro al manifestar: "Tengo la cabeza puesta acá, pero a la expectativa de lo que pueda pasar".

Respecto al interés concreto de River Plate, cuyo rumor cobró fuerza tras una reunión de su representante en el estadio Monumental, Ascacibar confirmó los contactos pero aclaró que fueron exploratorios. El volante explicó que dichas gestiones son parte habitual del trabajo de su agente y valoró que su nombre esté en la órbita de clubes importantes. "Habían consultado condiciones por mí, pero también por otros jugadores que él maneja. Siempre uno escucha, quiere saber. Es una satisfacción, porque quiere decir que se hacen las cosas bien", sostuvo el jugador albirrojo.

Asimismo, el futbolista desmintió haber tenido contactos directos con los entrenadores o dirigentes de los clubes interesados, buscando poner paños fríos a las especulaciones sobre un llamado de Marcelo Gallardo o de Boca. Ante la consulta puntual sobre estas comunicaciones, Ascacibar fue tajante: "No hablé con él (Gallardo) ni con nadie de Boca". Además, se refirió a las versiones sobre una oferta desde el fútbol mexicano, específicamente de Tigres, admitiendo que "es uno de los que preguntó", aunque remarcó que "las ofertas están en el aire hasta que no sean oficiales".

Finalmente, el referente de Estudiantes destacó su sentido de pertenencia con la institución y lo difícil que sería tomar la decisión de emigrar, dado el bienestar que siente en el club. "Es el club que amo. La comodidad que hay acá te da tranquilidad. Uno sabe que se está bien y se compite al máximo", expresó. Sobre el cierre, reflexionó sobre los factores que pondría en la balanza ante una eventual propuesta formal, concluyendo: "Toda esa parte cuesta dejarla (el cariño de la gente y el respeto). Por eso cuando uno tiene propuestas necesita que cierren para tomar la decisión".