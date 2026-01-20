Así fue uno de los ataques de la banda que robaba motos y cayó en La Plata

El robo de motos en La Plata se volvió una moneda corriente en La Plata y, en las últimas horas, una banda dedicada a la sustracción de este tipo de vehículos cayó tras una denuncia por un suceso en 95 entre 3 y 4. Sin embargo, dos de los tres integrantes eran menores y con las horas regresaron con sus padres.

Tras el ataque ocurrido, la policía encabezó una serie de allanamientos y dio con los sospechosos que habían perpetrado el hecho y con el rodado que permanecía escondido. Allí, desbarataron el "búnker" donde solían guarecerse y además secuestraron un arma de fuego, presuntamente utilizada para intimidar a las víctimas a la hora de sustraer las motos.

En las últimas horas también se conocieron las imágenes del hecho en el que sustraían la moto Bajaj Rouser color negra. La mecánica se produce en cuestión de segundos, con maniobras estudiadas que realizan a la perfección y funcionan para sustraer los rodados que se encuentran estacionados en la vía pública.

Los efectivos montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones del domicilio investigado, manteniendo una distancia prudencial para no alertar a los involucrados ni entorpecer la pesquisa. Posteriormente, y tras obtener la correspondiente orden judicial, se realizó un procedimiento que arrojó resultado positivo.

Los tres sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, con actuaciones iniciadas a primera hora. En tanto, los dos menores de edad fueron entregados a sus progenitores.

Desde la fuerza indicaron que esta investigación forma parte de un trabajo sostenido que se viene desarrollando desde hace tiempo con el objetivo de desarticular bandas dedicadas al robo de motos.