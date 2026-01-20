Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La terrible advertencia de un vecino a los roba ruedas en La Plata: "Llevate otra y..."

20 de Enero de 2026 | 15:27

En las últimas horas, la advertencia de un vecino de La Plata cansado de los robos se volvió viral en las redes sociales. Días atrás, su auto había sido víctima de un ataque de roba ruedas y no dudó en dejarles un aviso al costado de la única rueda que no había sido sustraída hasta el momento. 

El curioso caso se produjo en la zona de 2 entre 57 y 58, cuando hace poco más de una semana, dos sujetos fueron captados en el momento que se apoderaban de una rueda y se daban a la fuga en una moto.

En las imágenes que habían sido captadas días atrás, uno de los atacantes aguarda sobre el rodado con el motor encendido, su cómplice desciende, utiliza herramientas de precisión para aflojar los bulones y retira una de las cubiertas del auto en menos de un minuto. Testigos del hecho y vecinos de la zona manifestaron su hartazgo ante la reiteración de este tipo de delitos, que parecen haber encontrado en el casco urbano una "zona liberada" para operar a plena luz del día o durante la noche.

VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robarruedas"

Ante ello y la falta de respuestas de la policía, el dueño del vehículo que había sido vulnerado pegó un cartel sobre la chapa que rodea a la última rueda que le queda. En una hoja de papel, escrito en imprenta y pegado con cinta, advirtió: "LLEVATE OTRA Y TE ABRO EL BOCHO CON LA 22. LACRA".

La escena ocurrió en segundos y quedó registrada por un vecino que filmó todo desde el balcón de su departamento. La modalidad ya no se limita a arrebatos o robos al paso. En este caso, los motochorros también actuaron como “robaruedas”: llegaron en moto, desmontaron el neumático y escaparon sin ser interceptados, demostrando organización, impunidad y total ausencia de control.

