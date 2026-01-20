El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
VIDEO. "Llevate otra y...": la terrible advertencia de un vecino a los roba ruedas en La Plata
Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia – Racing e Independiente – Estudiantes
La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada
Tensión por el incendio de un campo cercano al Parque Pereyra
VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado
Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
Luciano Castro destrozado tras la infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
Se normalizó la atención en el CAM tras un lunes con complicaciones para hacer trámites
Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
Sofía Pachano fue mamá y presentó a su hijo con una tierna imagen: cómo se llama
Marchan esta tarde en Abasto por Yanina Correa a casi un mes de su desaparición
Ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Intendente del Conurbano cuestionó la suba del boleto en Capital Federal
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Lanzan nuevos planes de pago para regularizar deudas y acceder a descuentos de hasta 15%
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios en La Plata
Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales
Sancionan a un hombre por filmar con un celular mientras conducía su camioneta
Aseguran que en La Plata se removieron unos 2 mil autos quemados y abandonados en la vía pública
Guerra de intendentes y máquinas municipales en el Conurbano bonaerense
Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días
¿Cuál es la ciudad argentina elegida como la mejor para visitar?
A 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven los Rolling Stones?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, criticó con dureza el aumento de la tarifa del servicio de colectivos cuyos recorridos discurren exclusivamente dentro de los límites territoriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Estamos frente a una nueva decisión que impacta directamente en el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores del AMBA, en el marco de un modelo de ajuste que vuelve a recaer sobre quienes todos los días se esfuerzan para llegar a fin de mes”, señaló el jefe comunal durante la audiencia pública que se desarrolló esta mañana.
Con esta nueva suba, alguien que vive en Esteban Echeverría o en otro municipio del Conurbano bonaerense y que necesite trasladarse a CABA diariamente, deberá abonar solo por el colectivo local de la ciudad (contando un pasaje de ida y otro de vuelta) un valor de $1.651 por día, es decir, $33.019 por mes, siempre y cuando se considere únicamente los 20 días hábiles. “En este marco, con un Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado hoy en $341.000, el gasto en transporte se elevaría a un 9,6%, sin contar el resto de los transportes que esa trabajadora o ese trabajador debe tomar para llegar a su trabajo o regresar a su hogar”, dijeron cerca del Intendente.
En ese sentido, Gray preguntó: “¿qué canasta familiar puede sobrevivir a este embate si además sumamos los otros medios de transporte? La ciudad se ha vuelto directamente prohibitiva”. Y agregó el intendente: “Estamos siendo víctimas de una máquina productora de mentiras. Mientras nos engañan con estadísticas fraudulentas, las usuarias y los usuarios sufren las consecuencias ocultas de una inflación 'por goteo', que termina siendo tan o aún más dañina que años atrás, ya que se ve acompañada del ajuste más inhumano jamás visto en nuestra historia”.
“Estamos viviendo una nueva arremetida contra el bolsillo de las vecinas y vecinos, pero esta vez las autoridades de CABA han profundizado el ajuste. Tras la reciente actualización del 4,5% desde el primer minuto de 2026, los colectivos de CABA aumentarán mensualmente y con un ajuste de doble anclaje: un porcentaje fijo de al menos 2% y el incremento por inflación según el IPC. Esto significa una suba del 8,4% al 11,1% con respecto a los valores actuales, que acaban de aumentar. Es una espiral interminable de incrementos que no dejan de diezmar el bolsillo de las familias”, agregó Gray.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí