Intendente del Conurbano cuestionó la suba del boleto en Capital Federal 

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, criticó con dureza el aumento de la tarifa del servicio de colectivos cuyos recorridos discurren exclusivamente dentro de los límites territoriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Estamos frente a una nueva decisión que impacta directamente en el bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores del AMBA, en el marco de un modelo de ajuste que vuelve a recaer sobre quienes todos los días se esfuerzan para llegar a fin de mes”, señaló el jefe comunal durante la audiencia pública que se desarrolló esta mañana.

Con esta nueva suba, alguien que vive en Esteban Echeverría o en otro municipio del Conurbano bonaerense y que necesite trasladarse a CABA diariamente, deberá abonar solo por el colectivo local de la ciudad (contando un pasaje de ida y otro de vuelta) un valor de $1.651 por día, es decir, $33.019 por mes, siempre y cuando se considere únicamente los 20 días hábiles. “En este marco, con un Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado hoy en $341.000, el gasto en transporte se elevaría a un 9,6%, sin contar el resto de los transportes que esa trabajadora o ese trabajador debe tomar para llegar a su trabajo o regresar a su hogar”, dijeron cerca del Intendente.

En ese sentido, Gray preguntó: “¿qué canasta familiar puede sobrevivir a este embate si además sumamos los otros medios de transporte? La ciudad se ha vuelto directamente prohibitiva”. Y agregó el intendente: “Estamos siendo víctimas de una máquina productora de mentiras. Mientras nos engañan con estadísticas fraudulentas, las usuarias y los usuarios sufren las consecuencias ocultas de una inflación 'por goteo', que termina siendo tan o aún más dañina que años atrás, ya que se ve acompañada del ajuste más inhumano jamás visto en nuestra historia”.

“Estamos viviendo una nueva arremetida contra el bolsillo de las vecinas y vecinos, pero esta vez las autoridades de CABA han profundizado el ajuste. Tras la reciente actualización del 4,5% desde el primer minuto de 2026, los colectivos de CABA aumentarán mensualmente y con un ajuste de doble anclaje: un porcentaje fijo de al menos 2% y el incremento por inflación según el IPC. Esto significa una suba del 8,4% al 11,1% con respecto a los valores actuales, que acaban de aumentar. Es una espiral interminable de incrementos que no dejan de diezmar el bolsillo de las familias”, agregó Gray.