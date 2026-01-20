Cayó una amiga de Morena Rial acusada de asaltar a un vecino de La Plata en La Costa

Una amiga de la influencer Morena Rial fue detenida acusada de integrar una banda dedicada a cometer robos en el Partido de la Costa. Fuentes policiales informaron que se trata de Ayelén Agustina Soplán, una abogada de 26 años que conversó con la prensa en febrero del año pasado acerca de la situación de la hija del periodista Jorge Rial, quien se encontraba presa por la causa que tramita en el Departamento Judicial de San Isidro.

Un hombre de 59 años, oriundo de La Plata, denunció que se retiró de su domicilio situado en la calle Los Claveles 1255 y sostuvo que al regresar constató que los delincuentes le sustrajeron $3.000.000, dinero en moneda extranjera, una Play Station 5 y un reloj negro, al tiempo que las puertas no estaban violentadas.

Efectivos del Operativo Sol a Sol interceptaron un vehículo en el que viajaban cinco personas, entre ellas la letrada Soplán, y secuestraron teléfonos celulares, dinero en moneda nacional y extranjera, entre otros objetos de valor, mientras que en la pesquisa colaboró personal de la Patrulla Municipal y Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Los otros imputados fueron identificados como Brian Rodrigo Contreras (32 años), Eric Sebastián David Cañete (31), Nahuel Leonardo Segovia Guillen (29) y Evelin Denise Martínez (25), quienes se encuentran a disposición del juez Gustavo Mascioli, titular de la UFID N°1 de Mar del Tuyú.

Los investigadores esclarecieron varios hechos de hurto y robos que se desarrollaron en las localidades de Aguas Verdes, Mar del Tuyú y Costa del Este. "Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente, no descartándose nuevas medidas procesales en el marco de la investigación", remarcaron las fuentes consultadas.

Morena Rial está arrestada en el penal de Melchor Romero y es señalada por su presunta participación en los supuestos asaltos a las viviendas en las localidades bonaerenses de Castelar, partido de Morón, Villa Adelina y Martínez, San Isidro.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó la elevación del caso caratulado como “robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.