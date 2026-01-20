Por orden de la Cámara Federal de San Martín, la causa que investiga la compra de una lujosa mansión en Pilar, adjudicada a Pablo Toviggino, dejó de tramitar en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires y pasó al Juzgado Federal de Campana.

De esta manera, el juez Marcelo Aguinsky deberá remitir el expediente al nuevo magistrado interviniente, Adrián González Charvay, quien había reclamado la competencia del caso.

La resolución, firmada por Alberto Lugones, se fundamentó en que la propiedad bajo investigación se encuentra en el Partido de Pilar, jurisdicción que corresponde al juzgado federal de Campana. “Enfocan sobre el Partido de Pilar el eje desde el cual habrían encontrado su origen las maniobras a investigar”, señaló el fallo, al considerar que allí debe desarrollarse la pesquisa con mayor eficacia.

El cambio de jurisdicción se produjo luego de que González Charvay aceptara un planteo presentado por Luciano Pantano, titular formal de los bienes junto a su madre, Ana Lucía Conte, a través de la sociedad Real Central SRL, ambos señalados en la causa como presuntos testaferros de Toviggino.

El 30 de diciembre, el magistrado había solicitado que Aguinsky se inhibiera, invocando la “garantía del juez natural” prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional y remarcando que las propiedades bajo análisis están ubicadas en Pilar. “Resulta ineludible sostener la importancia de que la investigación de un hecho se ventile ante el juez natural del territorio designado de forma previa”, argumentó.

Pese a ese planteo, el fiscal Sebastián Bringas había considerado que el expediente debía continuar en la Ciudad de Buenos Aires. En la misma línea, Aguinsky rechazó apartarse y sostuvo que el presunto delito precedente sería una administración fraudulenta que habría tenido como damnificada a la AFA. Según su postura, el eje de la investigación no era la propiedad de Pilar sino la entidad, cuya sede se encuentra en Viamonte 1366, a pocas cuadras de su juzgado.

No obstante, la Cámara resolvió finalmente el conflicto de competencia y dispuso que la causa continúe en Campana.

La investigación gira en torno a la compra de una mansión ubicada en el barrio Ayres Plaza, adquirida en mayo de 2024 por un monto declarado de 1.800.000 dólares. Sin embargo, una pericia oficial valuó el inmueble en unos 17 millones de dólares, lo que encendió las sospechas sobre la real capacidad económica de los compradores y abrió la hipótesis de que Toviggino sería el beneficiario final de la operación.

Según consta en el expediente, la propiedad figura a nombre de Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Lucía Conte, jubilada. Los documentos muestran además que la titularidad formal del inmueble fue cambiando con el tiempo entre distintos integrantes del entorno familiar, una maniobra que es analizada por la Justicia para determinar si se trató de un intento de ocultar la verdadera propiedad del bien.

El expediente también incorpora registros de personas invitadas habitualmente a la mansión, entre ellas Máximo Toviggino, hijo del dirigente, y Norberto José Pantano, hermano de Luciano y Diego Pantano, reforzando los vínculos entre ambos grupos familiares.

Además, una fotografía publicada en redes sociales por Lucía Conte, donde se observa a Diego Fabián Pantano a bordo de un yate junto a sus hermanos, forma parte del material que analizan los investigadores.