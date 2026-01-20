Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay 20 heridos tras chocar contra un muro de contención

El maquinista de un tren que chocó contra un muro de contención en la ciudad española de Barcelona murió y 20 pasajeros resultaron heridos. Las autoridades locales informaron que se trata de una formación de Rodalies de la línea R4 que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida

Es el segundo accidente ferroviario que se registra en ese país tras el choque entre dos trenes en Adamuz, cuyo saldo de 42 víctimas fatales.

Los diarios españoles indicaron que la línea de emergencias 112 recibió 28 llamados como consecuencia del hecho ocurrido esta noche en Catalunya.

Además, 15 dotaciones de bomberos participan del operativo de urgencia en el lugar, mientras que el alcalde de Gélida agregó antes de constatarse el fallecimiento del motorman: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.