Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

El Mundo

Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay 20 heridos tras chocar contra un muro de contención

Descarriló otro tren en España: murió el maquinista y hay 20 heridos tras chocar contra un muro de contención
20 de Enero de 2026 | 19:35

Escuchar esta nota

El maquinista de un tren que chocó contra un muro de contención en la ciudad española de Barcelona murió y 20 pasajeros resultaron heridos. Las autoridades locales informaron que se trata de una formación de Rodalies de la línea R4 que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida

Es el segundo accidente ferroviario que se registra en ese país tras el choque entre dos trenes en Adamuz, cuyo saldo de 42 víctimas fatales.

Los diarios españoles indicaron que la línea de emergencias 112 recibió 28 llamados como consecuencia del hecho ocurrido esta noche en Catalunya.

Además, 15 dotaciones de bomberos participan del operativo de urgencia en el lugar, mientras que el alcalde de Gélida agregó antes de constatarse el fallecimiento del motorman: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados

"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito

La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes

La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo

“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal

IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses

"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles

El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
+ Leidas

Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales en la Provincia

La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada

El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

El escalofriante caso del nene de Pensilvania que mató a su papá tras quitarle la consola de videojuegos

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica
Últimas noticias de El Mundo

El escalofriante caso del nene de Pensilvania que mató a su papá tras quitarle la consola de videojuegos

España sigue en shock: investigan el trágico choque de trenes

China, con la natalidad más baja desde 1949

Prelados piden a Trump una “brújula moral”
Deportes
"Un jugador como Marcos siempre es bienvenido": Ascacibar habló del posible regreso de Rojo
¿Cuánto costará?: Estudiantes confirmó cuándo sale a la venta la nueva indumentaria
La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo
Boca se quedó sin Hinestroza: el colombiano aceleró y jugará en el Vasco da Gama
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia – Racing e Independiente – Estudiantes
Información General
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
Policiales
Cayó una amiga de Morena Rial acusada de asaltar a un vecino de La Plata en La Costa
"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito
VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
Otro incendio forestal genera alerta en La Plata: es a metros de una fábrica y trabajaban varias dotaciones
VIDEO. Villa Crespo: un policía borracho bajó de su auto, disparó 14 veces e hirió a un transeúnte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla