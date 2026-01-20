Luciano Castro destrozado tras la infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”

El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani llegó a su fin luego del escándalo que se desató por los audios que el actor intercambió con la actriz danesa Sarah Borrell. Y así se lo confirmó el actor a la periodista Pía Shaw, en Mar del Plata.
Tras varios días de silencio y reflexión, la pareja habría decidido poner punto final a un romance que llevaba poco más de un año. Pía Shaw brindó detalles durante el programa A la Barbarossa tras haber hablado en privado con el actor: “Me dijo que perdió al amor de su vida, que se mandó una gran cagada. Esas fueron las frases”.
La periodista contó que lo vio muy arrepentido y sin ganas de continuar hablando con la prensa, tras sus últimas declaraciones en las que se mostró muy avergonzado. “Hablé bastante con él y estaba súper arrepentido de lo que viene pasando dentro de esta situación”, detalló Pía. “Interpreto, porque tengo información, que no está nada bien entre los dos. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana, pero hoy la situación es muy difícil y la relación está quebrada”, agregó.
La crisis se originó a partir de los mensajes que Castro le envió a Sarah Borrell durante su estadía en Madrid, en noviembre de 2025, cuando se encontraba protagonizando la obra Sansón de las Islas. Luego de que se conocieran los audios, Griselda Siciliani habló en La Mañana con Moria, donde aseguró que estaba reflexionando sobre lo ocurrido, aunque aclaró que en ese momento no estaban separados. Sin embargo, días más tarde, en una nota con Intrusos, evitó profundizar sobre los rumores de ruptura y fue tajante: “No, no voy a hablar de eso”.
Castro y Siciliani fueron pareja a mediados de los años 2000, pero luego siguieron caminos separados: él formó una familia con Sabrina Rojas y ella hizo lo propio con Adrián Suar. Aun así, el reencuentro se dio en mayo de 2024, cuando confirmaron su noviazgo. Hoy, ese segundo capítulo parece haber llegado a su cierre definitivo.
