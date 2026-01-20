A sus 64 años, murió la actriz Gaby Ferrero

Otro incendio forestal genera alerta en La Plata: es a metros de una fábrica y trabajaban varias dotaciones
Gabriela Ferrero murió a sus 64 años por razones que aún son causa de investigación, aunque el deceso fue confirmado este martes por la madrugada. La noticia fue publicada a través de un posteo en X por la Asociación Argentina de Actores, que la despidió con un mensaje
“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Gaby Ferrero, dueña de una trayectoria sólida y sostenida en teatro, cine y TV, marcada por una profunda sensibilidad artística. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos”, señalaron.
La profesora nació el 1 de julio de 1961 bajo el nombre Agueda Gabriela Ferrero, a lo largo de su vida combinó la actuación con la enseñanza y la formación. Fue actriz, docente, musicoterapeuta y profesora de Educación Inicial, una suma de disciplinas que definió su mirada artística y humana.
Se formó con referentes de la escena como Ricardo Bartís, Javier Daulte y Pompeyo Audivert, y también incursionó en dirección teatral con maestros como Juan Carlos Gené y Guillermo Cacace. Su curiosidad la llevó a explorar el clown, el tango, la danza y la escritura, ampliando su lenguaje expresivo en distintos campos.
Por otro lado, Ferrero dejó una extensa huella en el teatro con obras como La memoria futura, Voces de las abuelas, Bodas de sangre, Mi hijo solo camina un poco más lento, El vestidor, Mau Mau o la tercera parte de la noche, 33 variaciones, Almas ardientes y Rosa Mística, entre muchas otras.
En televisión trabajó en ficciones como Santa Evita, Cuéntame cómo pasó, Graduados, El donante, Amas de casa desesperadas, La Lola, Trátame bien, Mi señora es una espía y Ciclo de terror (Canal 7), además de proyectos para plataformas.
En cine participó de películas como Los adoptantes, La flor, Los que aman odian, Cetáceos, La tercera orilla, El crítico, Noelia, La mirada invisible y Séptimo, entre otros títulos.
Tras el hecho, su hijo Osqui Ferrero, despidió a su madre a través de una publicación en Instagram, en la cual el joven, quien trabaja como productor artístico, agradeció las enseñanzas sobre el amor y manifestó que la extrañará toda la vida.
