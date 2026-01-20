Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
Facundo Farías tras la goleada: "Es lindo empezar el año así"
La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada
Ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres
Se normalizó la atención en el CAM tras un lunes con complicaciones para hacer trámites
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Marchan esta tarde en Abasto por Yanina Correa a casi un mes de su desaparición
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Sancionan a un hombre por filmar con un celular mientras conducía su camioneta
Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales
Lanzan nuevos planes de pago para regularizar deudas y acceder a descuentos de hasta 15%
Aseguran que en La Plata se removieron unos 2 mil autos quemados y abandonados en la vía pública
Guerra de intendentes y máquinas municipales en el Conurbano bonaerense
Se va este verano "primaveral" y el calor vuelve para quedarse varios días
¿Cuál es la ciudad argentina elegida como la mejor para visitar?
A 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven los Rolling Stones?
Se define hoy el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este martes 20 de enero
El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
El escalofriante caso del nene de Pensilvania que mató a su papá tras quitarle la consola de videojuegos
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sería liderado por el presidente de Estados Unidos con amplios poderes y que genera resistencia por parte de varios países
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei participará de la firma de conformación del "Consejo de Paz", el organismo impulsado por Donald Trump con el objetivo de "promover la estabilidad" en el mundo.
La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump, entre ellos el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Los países miembros, representados por su jefe de Estado o de gobierno, podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de mil millones de dólares en efectivo dentro del primer año, señala el texto fundacional.
"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", afirma el preámbulo de sus "estatutos".
El texto critica "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión clara a la ONU. Igualmente, considera necesario contar con "una organización de paz internacional más ágil y eficaz".
Trump será "el presidente inaugural del Consejo de Paz", con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones. Igualmente, podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.
LE PUEDE INTERESAR
Tandil: el Municipio ratifica que la Chacra 274 es rural y no urbanizable
Asimismo, tendrá "autoridad exclusiva" para "crear, modificar o disolver entidades subsidiarias" del Consejo de Paz, y será "la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación" de los estatutos fundacionales.
"Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta", añade el documento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí