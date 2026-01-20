Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump

Sería liderado por el presidente de Estados Unidos con amplios poderes y que genera resistencia por parte de varios países

Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
20 de Enero de 2026 | 10:41

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei participará de la firma de conformación del "Consejo de Paz", el organismo impulsado por Donald Trump con el objetivo de "promover la estabilidad" en el mundo.

La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump, entre ellos el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Los países miembros, representados por su jefe de Estado o de gobierno, podrían unirse por tres años, o por más tiempo si pagaran más de mil millones de dólares en efectivo dentro del primer año, señala el texto fundacional.

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", afirma el preámbulo de sus "estatutos".

El texto critica "los muchos enfoques de paz" que "institucionalizan crisis en lugar de permitir que la gente salga adelante", en una alusión clara a la ONU. Igualmente, considera necesario contar con "una organización de paz internacional más ágil y eficaz".

Trump será "el presidente inaugural del Consejo de Paz", con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones. Igualmente, podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

Asimismo, tendrá "autoridad exclusiva" para "crear, modificar o disolver entidades subsidiarias" del Consejo de Paz, y será "la autoridad final en cuanto al significado, interpretación y aplicación" de los estatutos fundacionales.

"Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente. Esta membresía de tres años no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares en efectivo al Consejo de Paz en el primer año de la entrada en vigor de esta Carta", añade el documento.

