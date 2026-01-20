Otro incendio forestal genera alerta en La Plata: es a metros de una fábrica y trabajaban varias dotaciones

Un nuevo incendio forestal mantiene en alerta a los vecinos de Lisandro Olmos, cerca de la fábrica Mafisa. Ocurre sobre 185 desde 47 a 52, según pudo saber Diario EL DIA.

Vecinos de la zona indicaron que cuatro dotaciones de bomberos llevan trabajando más de dos horas para controlar el fuego en “el montecito detrás de Mafisa”. Comenzó, afirmaron a este medio, “al costado de Mafisa, más o menos por 183, se prendieron pastizales”.

“Se está poniendo bravo”, insisten los frentistas que temen que el fuego se expanda. Tanto así que uno de los vecinos que vive en la cuadra siguiente comenzó a repercutir en su propiedad.

“Se está llenando de polvillo y todo lo que viene volando de lo que se quema y los árboles”, aseguraron a Diario EL DIA. Mientras tanto, los bomberos continúan trabajando en la zona.