Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia – Racing e Independiente – Estudiantes

La AFA confirmó a los árbitros para la fecha 1 del Torneo Apertura. El Pincha debutará en el torneo local, tras el encuentro con Ituzaingó por Copa Argentina, visitando a Independiente mientras que el Lobo recibirá en el Bosque a Racing.
Jueves 22 de enero
17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Daniel E. Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Mauro Ramos Errasti
20.00 Unión – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Julio Fernández
20.00 Banfield – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Diego Martin
22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Laura Fortunato
22.15 Instituto – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
Viernes 23 de enero
19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Lucas Germanotta
20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2 Federico Cano
Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Juan Pafundi
22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Germán Delfino
AVAR: Diego Verlotta
22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Marcos Horticolou
Sábado 24 de enero
17.00 Barracas Central – River (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Hector Paletta
AVAR: Jorge Broggi
19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Nelson Sosa
22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Javier Mihura
Domingo 25 de enero
18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
VAR: Ariel Penel
AVAR: Javier Delbarba
21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Martin Desposito
VAR: Yamil Possi
AVAR: Sebastián Habib
21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Juan Pablo Loustau
