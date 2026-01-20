Suspenden la paritaria de la UTA y hay riesgo de paro: ¿afectará a La Plata?

La resolución del conflicto salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue postergada y volvió a encender las alarmas en el transporte público. El Ministerio de Trabajo reprogramó para el jueves 22 de enero a las 11 la audiencia virtual que estaba prevista para este martes, lo que extiende por al menos 48 horas más la definición de una paritaria clave para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con posible impacto en La Plata.

La decisión oficial se da en un contexto de fuerte tensión entre el gremio y las cámaras empresarias, luego de que la UTA rechazara de plano una propuesta de aumento salarial del 1%, a la que calificó como una “burla”. El sindicato, conducido por Roberto Fernández, sostuvo que los salarios actuales no alcanzan para sostener un hogar y advirtió que no aceptará que los trabajadores sean “rehenes” de la disputa entre las empresas y el Estado por los subsidios al sector.

Del otro lado de la mesa, las cámaras del transporte señalaron que el sistema atraviesa una situación “cuasi terminal”, marcada por el atraso en el pago de subsidios y la falta de actualización de los costos operativos. Según las patronales, cerca del 40% de las compañías opera al borde de la quiebra, lo que les impide mejorar la oferta salarial sin una intervención previa del Gobierno nacional.

Si bien la UTA había fijado esta semana como plazo límite para destrabar el conflicto, la nueva convocatoria oficial estiró los tiempos en nombre de la “paz social”. No obstante, el gremio ratificó que, si no hay una propuesta satisfactoria el jueves, avanzará con un plan de lucha que podría incluir un paro total de colectivos de corta y media distancia, una medida que afectaría a millones de usuarios del AMBA.