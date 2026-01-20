La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de habilitación de más de 50 droguerías del país al constatar que todas tenían vencido el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos. La medida alcanzó a una firma con domicilio en La Plata y otra en Ensenada

Tiempo atrás, la Dirección de Gestión de Información Técnica inició las actuaciones en el marco del registro de inscripción de las droguerías habilitadas para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales cuyos certificados se encuentran vencidos.

En la Disposición 72/2026 del Boletín Oficial se explica que cada establecimiento tiene un plazo de validez de cinco años desde su emisión y que, vencido ese tramo, deberá solicitar su renovación con un plazo mínimo de sesenta días hábiles anteriores al de su efectivo vencimiento, lo que permite seguir realizando la actividad respectiva hasta tanto se resuelva dicho trámite.

No obstante, se constató que 54 droguerías contaban con su Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución de Medicamentos vencido, y que tampoco presentaron el trámite de renovación.

En el caso de La Plata, se trata de Droguería Praga, al tiempo que se retiró la habilitación de Droguería Insumos S.A con domicilio en Ensenada, según el listado de droguerías de la ANMAT.

El director del organismos, Luis Eduardo Fontana, dispuso la baja de habilitación de:

DROGUERÍA JAVA DE BIOSEGURIDAD ARGENTINA S.A. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA URBANA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA MULTIMED S.R.L. (Provincia de Corrientes)

DROGUERÍA NETPHARM S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA MEGAFARMA S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA ALTA CRUZ S.R.L. (Provincia de Corrientes)

DROGUERÍA BYOS DE LUIS JORGE LEAL BAUDRIX (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA MEDICAL ROSARIO DE ALEJANDRO PASCUTTINI (Provincia de Santa Fe)

DROGUERÍA BELLAVISTA S.A. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA URRUTI SALUD DE EDGARDO ARIEL URRUTI (Provincia de La Pampa)

DROGUERÍA DISTRIBUIDORA NORTE S.R.L. (Provincia de Misiones)

DROGUERÍA DARIO MAXIMO PETTAZZI DE DARIO MAXIMO PETTAZZI (Provincia de Mendoza)

DROGUERÍA LAS MARÍAS DE CARLOS ÁNGEL HERNÁNDEZ (Provincia de San Juan)

DROGUERÍA LU BEL S.R.L. (Provincia de Chaco)

ULTRA PHARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA VALLEBONA DE MARIA JULIA VALLEBONA (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA DISTRIBUIDORA DIMEK S.A. (Provincia de Mendoza)

DROGUERÍA MILENIUM S.A. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA SERVIFARMA DE DIMARFA S.A. (Provincia de Mendoza)

DROGUERÍA FARMACOM S.A. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA BRAYTON FARMACÉUTICA DE ARGENTINA S.A. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA CN FARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA PIMA S.R.L. (Provincia de Salta)

DROGUERÍA BIOAMERICA FARMA ARGENTINA S.A. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA CA-PHARM S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA SERV-SALUD (Provincia de Córdoba)

DROGUERÍA ZERO DE HAYDEE CARMEN ZANELLA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA SAN AGUSTIN S.R.L. (Provincia de Córdoba)

DROGUERÍA DEL CERRO S.R.L. (Provincia de Córdoba)

DROGUERÍA CORREA DE SALVATORI R.P.S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA INSUMOS S.A. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA INDEPENDENCIA (Provincia de Santa Fe)

DROGUERÍA MDQ S.A. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA MEDICINA ANDINA S.A. (Provincia de Salta)

DROGUERÍA FULL FARMA S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA EFG FARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA DRONA FARMACÉUTICA (Provincia de Córdoba)

DROGUERÍA ORIGIM DE FABIÁN RAMÓN BIANCHETTI (Provincia de La Rioja)

DROGUERÍA LK-PHARMA S.R.L. (Provincia de Córdoba)

DROGUERÍA INTER FARM S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA LAFKEN PATAGONIA DE S.M. LAFKEN S.A. (Provincia de Río Negro)

DROGUERÍA FARMA FLEMING (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA PRODUME DE DISTRIBUIDORA PRODUME S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA ALMAFUERTE S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA CUENCA S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA THERAFARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA PRAGA DE PRAGA GROUP MED S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)

GALENICA S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA D.I.M. S.A. (Provincia de Córdoba)

DROGUERÍA FERNANDO PEDANO DE FERNANDO PEDANO S.R.L. (Provincia de Córdoba)

DROGUERÍA DEL RETIRO SALUD S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

DROGUERÍA GENÉRICOS BUENOS AIRES S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)

DROGUERÍA INDESA S.R.L. (Provincia de Mendoza)

DROGUERIA BATIA S.R.L. (Provincia de Tucumán)