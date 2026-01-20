IPS cuándo cobro enero 2026: confirman la fecha de pago de haberes a jubilados y pensionados bonaerenses

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de enero a partir del día jueves 29 del corriente.
Jueves 29 de enero:
Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;
Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Viernes 30 de enero:
Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.
Vale destacar, que, según informó el organismo previsional, el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de febrero de 2026.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí