IPS cuándo cobro enero 2026: confirman la fecha de pago de haberes a jubilados y pensionados bonaerenses

IPS cuándo cobro enero 2026: confirman la fecha de pago de haberes a jubilados y pensionados bonaerenses
20 de Enero de 2026 | 16:40

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires percibirán los haberes del mes de enero a partir del día jueves 29 del corriente.

Este es el cronograma completo

Jueves 29 de enero:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Viernes 30 de enero:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

Vale destacar, que, según informó el organismo previsional, el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de febrero de 2026.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

