Tensión por el incendio de un campo cercano al Parque Pereyra Iraola

Momentos de tensión se vivieron tras el incendio de un descampado cercano al Parque Pereyra Iraola. Ocurrió en la zona de 143 y 404 este lunes por la noche y requirió un arduo trabajo de bomberos para combatir el fuego.

Una dotación de bomberos voluntarios de Arturo Seguí y una camioneta del Ministerio de Asuntos Agrarios se acercaron al lugar y, tras una hora para sofocar los focos ígneos, lograron controlar la situación.

Sin embargo, una hectárea de terreno baldío quedó consumida por las llamas. No se registraron daños materiales o personas heridas.

Susto en Arturo Seguí

En 135 entre 418 y 419, de Arturo Seguí, ardió una añosa palmera y se vivieron minutos de susto por temor a un derrumbe. El árbol estaba ubicado al fondo de un terreno.

Fueron los frentistas quienes alertaron a los bomberos de Arturo Seguí, quienes llevaron a cabo una labor de más de media hora hasta apagar las llamas. Todo apunta a que el fuego habría comenzado tras la quema de residuos.