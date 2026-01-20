Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica

Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
20 de Enero de 2026 | 12:08

Escuchar esta nota

La Universidad Nacional de La Plata comenzó esta mañana a retomar su pulso académico con el inicio de los cursos de nivelación en la Facultad de Ingeniería. La cursada de "Matemática Pi" consiste en una modalidad que prescinde del examen de diagnóstico inicial, trasladando la primera instancia evaluativa a los últimos días de enero.

A pesar de las previsiones que sugerían una posible caída en la matrícula debido al contexto económico, la institución registró un interés sostenido. La nómina de ingresantes para las distintas ramas de la ingeniería supera los 1.760 inscriptos, una cifra que iguala los registros del ciclo anterior.

Para organizar la cursada, se establecieron 15 comisiones de alumnos: 11 desempeñarán sus tareas en la banda horaria matutina y las 4 restantes durante la tarde. Como es habitual cada año, el inicio de las clases contará con la presencia de las autoridades académicas en las aulas para recibir a los estudiantes.

Desde la conducción de la Facultad señalaron que la estabilidad en el número de alumnos disipó la preocupación inicial sobre posibles dificultades de asistencia para quienes provienen de localidades distantes. Para la institución, la vigencia de la demanda educativa plantea el compromiso de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la cursada.

En lo que respecta al diseño pedagógico, se optó por un esquema de formación intensiva. La eliminación de la prueba diagnóstica se fundamenta en criterios operativos; las autoridades explicaron que los tiempos requeridos para procesar esas evaluaciones bajo normativas previas resultan incompatibles con el cronograma actual.

Ante la falta de una evaluación previa, el ritmo de estudio se acelera con vistas al primer parcial, fijado para el 31 de enero. Como herramienta de apoyo, la cátedra ha integrado simulacros de examen para que los alumnos puedan evaluar su progreso y detectar áreas a reforzar antes de la fecha límite.

Para acompañar este proceso de aprendizaje acelerado, la Facultad dispuso una estructura de clases de consulta fuera del horario de cursada regular, dictadas por el mismo cuerpo docente. Estas instancias buscan reducir el impacto de la complejidad de los contenidos iniciales.

El proceso de ingreso ya cuenta con una base de 300 estudiantes que acreditaron sus conocimientos en agosto del año pasado, a través de la modalidad de curso anticipado. Cabe destacar que de este ciclo de nivelación participan también los alumnos de Ingeniería en Computación, carrera dictada de manera conjunta con la Facultad de Informática.

Mientras Ingeniería inicia su calendario, el resto de las 17 unidades académicas de la UNLP retomarán sus actividades mayoritariamente en febrero. Ciencias Exactas, Derecho, Informática y Odontología, junto con Agronomía, comenzarán el día 2; Ciencias Económicas lo hará el 5, mientras que Arquitectura, Humanidades, Periodismo y Psicología iniciarán el 9 de febrero. Por su parte, Medicina, Artes y Trabajo Social aún no han confirmado su fecha de apertura.

