Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino

"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles
"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles
La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo
Giro en la causa: cambian al juez que investiga la compra de la mansión vinculada a Toviggino
El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses
El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $2.000.000
La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada
Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
Luciano Castro destrozado tras la infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”
Tensión por el incendio de un campo cercano al Parque Pereyra
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia – Racing e Independiente – Estudiantes
Manejando una Amarok filmaba a su familia que andaba en cuatriciclos: le sacaron la licencia
Boca se quedó sin Hinestroza: el colombiano aceleró y jugará en el Vasco da Gama
VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado
Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
Se normalizó la atención en el CAM tras un lunes con complicaciones para hacer trámites
Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
Sofía Pachano fue mamá y presentó a su hijo con una tierna imagen: cómo se llama
Marchan esta tarde en Abasto por Yanina Correa a casi un mes de su desaparición
Ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres
Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Intendente del Conurbano cuestionó la suba del boleto en Capital Federal
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Lanzan nuevos planes de pago para regularizar deudas y acceder a descuentos de hasta 15%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
"The Souffleur", cinta realizada por Gastón Solnicki, se podrá ver en febrero en el MALBA. Allí se acercará el actor de "Spider-Man" el 31 de enero
Escuchar esta nota
El actor Willem Dafoe visitará Argentina: el 31 de enero, el intérprete de "Pelotón", "La sombra del vampiro" y varios clásicos más, una de las presencias más magnéticas de la pantalla grande, estará en el porteño MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) para presentar "The Souffleur", la película que protagoniza y que dirige el cineasta argentino Gastón Solnicki.
La película, que se podrá ver en febrero en el museo, sigue a Lucius (Dafoe), que después de trabajar treinta años gestionando un icónico hotel en Viena, descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que pretende demolerlo y rediseñarlo.
Con la ayuda de su hija y un puñado de empleados leales, iniciará una cruzada para aferrarse a la vida que ha construido. Lo que sigue es una historia de desvíos, espionaje y lucha paranoica por preservar un mundo que se desvanece, y el único hogar que ha conocido en su vida.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí