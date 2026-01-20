Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino

El actor Willem Dafoe visitará Argentina: el 31 de enero, el intérprete de "Pelotón", "La sombra del vampiro" y varios clásicos más, una de las presencias más magnéticas de la pantalla grande, estará en el porteño MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) para presentar "The Souffleur", la película que protagoniza y que dirige el cineasta argentino Gastón Solnicki.

La película, que se podrá ver en febrero en el museo, sigue a Lucius (Dafoe), que después de trabajar treinta años gestionando un icónico hotel en Viena, descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que pretende demolerlo y rediseñarlo.

Con la ayuda de su hija y un puñado de empleados leales, iniciará una cruzada para aferrarse a la vida que ha construido. Lo que sigue es una historia de desvíos, espionaje y lucha paranoica por preservar un mundo que se desvanece, y el único hogar que ha conocido en su vida.