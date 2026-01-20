Vecinos de un sector de La Plata en vilo por los incesantes robos: "No podemos dormir"

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
La inseguridad no da tregua en La Plata y en la localidad de Villa Elisa, vecinos del barrio Las Retamas volvieron a vivir momentos de extrema tensión durante las últimas noches. Un nuevo intento de entradera se registró en la zona de las calles 421 y 132, cuando delincuentes armados intentaron vulnerar una vivienda. Una de las frentistas afectadas relató la secuencia y expresó su alivio ante el hecho de que el robo no llegara a consumarse, aunque advirtió sobre la peligrosidad de los asaltantes al señalar: "Estaban armados, pero no pudieron ingresar a la casa".
La situación en esta zona de La Plata se ha vuelto insostenible para los vecinos, quienes denuncian que la zona se ha convertido en un blanco fácil para la delincuencia ante la falta de respuestas policiales. La vecina recordó que las denuncias no son nuevas y que, a pesar de los reclamos realizados en las últimas semanas, el panorama no ha cambiado.
Con indignación, una frentista describió la vulnerabilidad del barrio y afirmó: "Las autoridades siguen sin hacer nada. La inseguridad en el barrio Las Retamas continúa y seguimos igual".
El modus operandi de los delincuentes incluye una violencia que aterroriza a las familias. Según indicaron, los episodios ocurren sin distinción horaria y con especial crueldad hacia las personas mayores. Según el testimonio brindado, los robos se han vuelto moneda corriente, donde afectaron a la mayoría de las casas.
La vecina aseguró con una frase contundente: "En esa manzana, en ese barrio, no queda una casa sin que hayan entrado. Ingresan y han maniatado a gente adulta".
A nivel personal, la frentista compartió una experiencia traumática familiar que refleja la impunidad con la que se mueven los ladrones en la Zona Norte. "De hecho, a mi madre le han entrado a las 3 de la mañana. A mucha gente y a cualquier hora, es terrible lo que está pasando", lamentó.
Ante esta ola delictiva y la falta de respuestas oficiales, los habitantes de Las Retamas han decidido organizarse y convocaron a una asamblea vecinal para exigir medidas urgentes. "El lunes va a haber una reunión con las autoridades a las 6 de la tarde", confirmaron.
