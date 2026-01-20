La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo

Estudiantes debutará en el Torneo Apertura, tras comenzar el año en Copa Argentina ante Ituzaingó, ante Independiente en condición de visitante y bajo el arbitraje de Nazareno Arasa, con quién tiene un polémico antecedente: el empate con Barracas.

El Pincha se medirá con el Rojo en Avellaneda este viernes 23 a las 20 hs. Será dirigido por Arasa, acompañado por Diego Bonfa (Asistente 1), Federico Cano (Asistente 2), Maximiliano Macheroni (Cuarto árbitro) y Salomé Di Iorio (VAR).

El antecedente de Estudiantes y Arasa

En el historial, Nazareno Arasa dirigió en 11 partidos al Pincha con cinco victorias, cuatro derrotas y dos empates, uno de ellos atravesado por el escandaloso empate ante Barracas Central en UNO.

Fue en el Torneo Clausura pasado, en La Plata, cuando tras un gol con falta previa que fue omitida por el árbitro y un gol anulado por una posición adelantada que no ocurrió, el partido resultó en 1 a 1.

A lo largo del partido, los fallos favorables al equipo visitante y, por consecuencia, perjudiciales para el local, el árbitro que debe impartir justicia dio rienda suelta a los jugadores de Barracas lo que llevó a una situación de tensión que se reflejó en la cancha.

El gol de Barracas llegó en el segundo tiempo con un cabezado de Candía pero tanto a Arasa como al VAR se les pasó la terrible plancha de Facundo Bruera contra Facundo Rodríguez en la jugada previa que resultó en el tanto.

Luego de los reclamos, el partido continuó y el Pincha llegó a la diferencia con un segundo gol de Tiago Palacios. Sin embargo, Arasa lo anuló por un offside de Guido Carrillo, posición adelantada que no existió y que se pudo apreciar en las repeticiones. Con este contexto, volverá a dirigir al Pincha y las miradas estarán puestas en su desempeño.