Otro incendio forestal genera alerta en La Plata: es a metros de una fábrica y trabajaban varias dotaciones
Otro incendio forestal genera alerta en La Plata: es a metros de una fábrica y trabajaban varias dotaciones
La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo
Giro en la causa: cambian al juez que investiga la compra de la mansión vinculada a Toviggino
"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles
El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses
El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $2.000.000
La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada
Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
Luciano Castro destrozado tras la infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”
Tensión por el incendio de un campo cercano al Parque Pereyra
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia – Racing e Independiente – Estudiantes
Boca se quedó sin Hinestroza: el colombiano aceleró y jugará en el Vasco da Gama
VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado
Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
Se normalizó la atención en el CAM tras un lunes con complicaciones para hacer trámites
Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
Sofía Pachano fue mamá y presentó a su hijo con una tierna imagen: cómo se llama
Marchan esta tarde en Abasto por Yanina Correa a casi un mes de su desaparición
Manejando una Amarok filmaba a su familia que andaba en cuatriciclos: le sacaron la licencia
Ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres
Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino
Habrá que esperar un día más para saber quiénes manejarán el futuro de los micros en La Plata
Intendente del Conurbano cuestionó la suba del boleto en Capital Federal
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo episodio que sacude la institucionalidad de las fuerzas de seguridad se registró en las últimas horas, luego de que un alto oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) fuera interceptado en un control vial manejando un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol.
El implicado es un subcomisario, de 42 años, quien prestaba servicios en la División Delitos Tecnológicos de la fuerza. El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85 en la localidad de Campana, cuando el funcionario se desplazaba a bordo de una camioneta Ford Ranger propiedad de la institución.
Durante el operativo de rutina realizado por inspectores viales, el test de alcoholemia practicado al subcomisario arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol en sangre, una cifra que infringe la normativa de "alcohol cero" vigente y que resulta particularmente grave dada su condición de funcionario público en ejercicio.
Al ser consultado por la autoridad de control sobre su estado, intentó justificar su situación de manera informal, manifestando ante los inspectores: “Vengo de un asado”. La respuesta generó la inmediata recriminación de la inspectora a cargo del operativo, quien fue tajante al señalarle: “Usted como funcionario tiene que dar el ejemplo”.
Ante la gravedad del suceso y la difusión de las imágenes del control, la jefatura de la Policía Federal tomó medidas drásticas inmediatas. El subcomisario fue apartado de su cargo y pasado a disponibilidad mientras se avanza con el sumario administrativo correspondiente.
Desde el seno de la fuerza, voceros oficiales confirmaron la dureza con la que se actuará en este caso, precisando que “se están tomando más medidas administrativas pertinentes sin perjuicio de la sanción disciplinaria”. Este incidente ha motivado, además, un cambio estructural en el uso de la flota oficial, determinándose que a partir de ahora los móviles solo podrán ser conducidos por jefes de dependencias bajo estricto control.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí