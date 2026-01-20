Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12

Un nuevo episodio que sacude la institucionalidad de las fuerzas de seguridad se registró en las últimas horas, luego de que un alto oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) fuera interceptado en un control vial manejando un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol.

El implicado es un subcomisario, de 42 años, quien prestaba servicios en la División Delitos Tecnológicos de la fuerza. El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85 en la localidad de Campana, cuando el funcionario se desplazaba a bordo de una camioneta Ford Ranger propiedad de la institución.

Durante el operativo de rutina realizado por inspectores viales, el test de alcoholemia practicado al subcomisario arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol en sangre, una cifra que infringe la normativa de "alcohol cero" vigente y que resulta particularmente grave dada su condición de funcionario público en ejercicio.

Al ser consultado por la autoridad de control sobre su estado, intentó justificar su situación de manera informal, manifestando ante los inspectores: “Vengo de un asado”. La respuesta generó la inmediata recriminación de la inspectora a cargo del operativo, quien fue tajante al señalarle: “Usted como funcionario tiene que dar el ejemplo”.

Ante la gravedad del suceso y la difusión de las imágenes del control, la jefatura de la Policía Federal tomó medidas drásticas inmediatas. El subcomisario fue apartado de su cargo y pasado a disponibilidad mientras se avanza con el sumario administrativo correspondiente.

Desde el seno de la fuerza, voceros oficiales confirmaron la dureza con la que se actuará en este caso, precisando que “se están tomando más medidas administrativas pertinentes sin perjuicio de la sanción disciplinaria”. Este incidente ha motivado, además, un cambio estructural en el uso de la flota oficial, determinándose que a partir de ahora los móviles solo podrán ser conducidos por jefes de dependencias bajo estricto control.