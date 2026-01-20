Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12

20 de Enero de 2026 | 16:00

Escuchar esta nota

Un nuevo episodio que sacude la institucionalidad de las fuerzas de seguridad se registró en las últimas horas, luego de que un alto oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) fuera interceptado en un control vial manejando un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol.

El implicado es un subcomisario, de 42 años, quien prestaba servicios en la División Delitos Tecnológicos de la fuerza. El hecho tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85 en la localidad de Campana, cuando el funcionario se desplazaba a bordo de una camioneta Ford Ranger propiedad de la institución.

Durante el operativo de rutina realizado por inspectores viales, el test de alcoholemia practicado al subcomisario arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol en sangre, una cifra que infringe la normativa de "alcohol cero" vigente y que resulta particularmente grave dada su condición de funcionario público en ejercicio.

Al ser consultado por la autoridad de control sobre su estado, intentó justificar su situación de manera informal, manifestando ante los inspectores: “Vengo de un asado”. La respuesta generó la inmediata recriminación de la inspectora a cargo del operativo, quien fue tajante al señalarle: “Usted como funcionario tiene que dar el ejemplo”.

Ante la gravedad del suceso y la difusión de las imágenes del control, la jefatura de la Policía Federal tomó medidas drásticas inmediatas. El subcomisario fue apartado de su cargo y pasado a disponibilidad mientras se avanza con el sumario administrativo correspondiente.

Desde el seno de la fuerza, voceros oficiales confirmaron la dureza con la que se actuará en este caso, precisando que “se están tomando más medidas administrativas pertinentes sin perjuicio de la sanción disciplinaria”. Este incidente ha motivado, además, un cambio estructural en el uso de la flota oficial, determinándose que a partir de ahora los móviles solo podrán ser conducidos por jefes de dependencias bajo estricto control.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales en la Provincia

La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada

El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

El escalofriante caso del nene de Pensilvania que mató a su papá tras quitarle la consola de videojuegos
Últimas noticias de Policiales

Otro incendio forestal genera alerta en La Plata: es a metros de una fábrica y trabajaban varias dotaciones

VIDEO. Villa Crespo: un policía borracho bajó de su auto, disparó 14 veces e hirió a un transeúnte

"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles

VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado
La Ciudad
Otro incendio forestal genera alerta en La Plata: es a metros de una fábrica y trabajaban varias dotaciones
IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses
Tensión por el incendio de un campo cercano al Parque Pereyra
Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero
Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
Deportes
"Un jugador como Marcos siempre es bienvenido": Ascacibar habló del posible regreso de Rojo
¿Cuánto costará?: Estudiantes confirmó cuándo sale a la venta la nueva indumentaria
La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo
Boca se quedó sin Hinestroza: el colombiano aceleró y jugará en el Vasco da Gama
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia – Racing e Independiente – Estudiantes
Información General
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
Espectáculos
La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes
Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
A sus 64 años, murió la actriz Gaby Ferrero
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla