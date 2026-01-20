Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero

Un relevamiento de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), la empresa que administra los peajes de la Ruta 2, indicó que al menos en la primera quincena de enero hubo una disminución de la cantidad de autos que circularon hacia la Costa Atlántica.

Según datos oficiales que dio a conocer Pablo Cereani, el tránsito hacia la Costa cayó 7,2% interanual durante la primera quincena de enero, lo que equivale a más de 100 mil vehículos menos circulando por los principales corredores turísticos en comparación con el mismo período de 2025.

“Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo en uno de los principales motores económicos del verano. Aunque intenten esconderlo, el rumbo de ajuste del Gobierno golpea directamente la temporada y la economía regional”, escribió en la red social X el gerente general de Aubasa.

Este dato refuerza lo que ya muestran otros indicadores, como los que dio el Gobierno de Axel Kicillof: en los primeros doce días del año, el número de turistas cayó un 2,4% -unos 90 mil menos que en 2025- y un 9% si se lo comparó con 2024, lo que implicó 350 mil visitantes menos.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Mar del Plata alcanzó el 60% de ocupación y para toda la provincia de Buenos Aires se estimó un flujo de 3,6 millones de turistas, casi 100 mil menos que en la misma quincena de 2025.