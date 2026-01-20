Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo tras conocerse la muerte de Adela Gleijer, reconocida actriz de novelas como “Verano del 98”, “Los Roldán” y “Sos mi vida”. La muerte de la artista de 92 años fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que expresó su profundo pesar y acompañó a sus familiares y amigos en este doloroso momento.

“Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos”, escribieron desde la entidad.

Adela Gleijer, nacida en Montevideo, Uruguay, inició su carrera actoral debutando en 1956, en el Teatro El Galpón de Montevideo, con la obra “El centroforward murió al amanecer”. En aquel teatro conoció a Juan Manuel Tenuta, con quien compartió su vida personal y el amor por la actuación.

Radicada en la Argentina, realizó una prolífera carrera televisiva, destacando en ficciones como “Celeste, siempre Celeste”, "Amo y señor", "Sos mi vida", "Mujeres de nadie", "Mi familia es un dibujo", "Vulnerables", "Mujeres asesinas", "Los Roldán", "Verano del 98", entre muchas otras.

Además de su paso exitoso por la TV local, Adela continuó construyendo una vasta trayectoria sobre las tablas participando y protagonizando obras como "Hombre y superhombre", "Gris de ausencia", "El prisionero de la Segunda Avenida", "Lupines", y "Sangre huesos piel alma", entre otros. También participó en los ciclos Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.