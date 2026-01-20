Otro incendio forestal genera alerta en La Plata: es a metros de una fábrica y trabajaban varias dotaciones
Otro incendio forestal genera alerta en La Plata: es a metros de una fábrica y trabajaban varias dotaciones
La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo
Giro en la causa: cambian al juez que investiga la compra de la mansión vinculada a Toviggino
"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles
IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses
La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes
El Super Cartonazo quedó vacante, acumula un pozo de $2.000.000
“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
"Un jugador como Marcos siempre es bienvenido": Ascacibar habló del posible regreso de Rojo
El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
La ANMAT dio de baja la habilitación de dos droguerías con domicilios en La Plata y Ensenada
Cien mil autos menos hacia la Costa: el dato que refleja la caída del turismo en la primera quincena de enero
Luciano Castro destrozado tras la infidelidad a Griselda Siciliani: “Perdí al amor de mi vida”
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
Tensión por el incendio de un campo cercano al Parque Pereyra
Guardia alta: hay árbitros para Gimnasia – Racing e Independiente – Estudiantes
Boca se quedó sin Hinestroza: el colombiano aceleró y jugará en el Vasco da Gama
VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado
Ingeniería ya recibe a los ingresantes 2026 y la UNLP recobra la actividad académica
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
Se normalizó la atención en el CAM tras un lunes con complicaciones para hacer trámites
Milei participará de la reunión de Firma del Consejo de Paz que impulsa Trump
Sofía Pachano fue mamá y presentó a su hijo con una tierna imagen: cómo se llama
Marchan esta tarde en Abasto por Yanina Correa a casi un mes de su desaparición
Manejando una Amarok filmaba a su familia que andaba en cuatriciclos: le sacaron la licencia
Ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres
Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La artista fue un emblema de la televisión y el teatro local
Escuchar esta nota
Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo tras conocerse la muerte de Adela Gleijer, reconocida actriz de novelas como “Verano del 98”, “Los Roldán” y “Sos mi vida”. La muerte de la artista de 92 años fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, que expresó su profundo pesar y acompañó a sus familiares y amigos en este doloroso momento.
“Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos”, escribieron desde la entidad.
Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos.https://t.co/3P6dAxXR1I pic.twitter.com/DJAA6WdBRm— Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) January 20, 2026
Adela Gleijer, nacida en Montevideo, Uruguay, inició su carrera actoral debutando en 1956, en el Teatro El Galpón de Montevideo, con la obra “El centroforward murió al amanecer”. En aquel teatro conoció a Juan Manuel Tenuta, con quien compartió su vida personal y el amor por la actuación.
Radicada en la Argentina, realizó una prolífera carrera televisiva, destacando en ficciones como “Celeste, siempre Celeste”, "Amo y señor", "Sos mi vida", "Mujeres de nadie", "Mi familia es un dibujo", "Vulnerables", "Mujeres asesinas", "Los Roldán", "Verano del 98", entre muchas otras.
Además de su paso exitoso por la TV local, Adela continuó construyendo una vasta trayectoria sobre las tablas participando y protagonizando obras como "Hombre y superhombre", "Gris de ausencia", "El prisionero de la Segunda Avenida", "Lupines", y "Sangre huesos piel alma", entre otros. También participó en los ciclos Teatro Abierto y TeatroxlaIdentidad.
LE PUEDE INTERESAR
A sus 64 años, murió la actriz Gaby Ferrero
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí