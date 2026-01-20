VIDEOS. Real Madrid venció 6 a 1 a Mónaco por la Champions con Mastantuono partícipe en la goleada

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
Kylian Mbappé, con un doblete, y Vinícius Jr, con un gol e implicado en otros tres tantos, fueron los líderes del Real Madrid en la victoria 6-1 ante el Mónaco, este martes en la séptima jornada de la Liga de Campeones, donde los españoles se acercan a octavos de final.
Con 15 puntos, el equipo merengue sube provisionalmente al segundo puesto de la clasificación de 36 equipos y dependerá de sí mismo el miércoles de la próxima semana, en Lisboa ante el Benfica en la octava y última jornada, para asegurar el pase a la siguiente ronda de forma directa, sin tener que pasar por el play-off de repesca.
Mbappé fue, una vez más, el líder que su equipo necesitaba, abriendo el marcador con un disparo raso en la entrada del área tras recibir de su compañero uruguayo Fede Valverde en el minuto 5.
Fue el presagio de un partido unidireccional, en el que Mbappé puso el segundo en el 26, empujando a placer un balón servido por Vinícius, que había estado a punto de marcar justo después del primer tanto de su equipo.
¡¡PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN CHAMPIONS!! GRAN JUGADA Y ASISTENCIA DE VINI Y DERECHAZO DE PRIMERA DEL ARGENTINO PARA EL 3-0 DEL REAL MADRID VS. MONACO.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DRzfmyKnfO
El partido estaba ya muy encarrilado y Franco Mastantuono sentenció en el 51, con un derechazo cruzado en el área tras una nueva asistencia de Vinícius, que provocó luego un gol en contra del alemán Thilo Kehrer (55').
El atacante brasileño coronó su gran partido poniendo el quinto con un potente tiro a la escuadra en el 63, que festejó de manera muy discreta después de los abucheos escuchados en su contra en recientes partidos en el Santiago Bernabéu.
También silbado en anteriores choques, Jude Bellingham (80') firmó el sexto y definitivo, mientras que Jordan Teze, que había enviado al larguero en la primera mitad, firmó el tanto del honor de los monegascos en el 72, cuando todo estaba ya decidido.
El partido de Franco Mastantuono vs Mónaco pic.twitter.com/OUwQJ12f4f— E. (@egrodriguez_) January 20, 2026
ap
