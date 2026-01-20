Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Policiales

VIDEO.- Marcharon en La Plata en reclamo de justicia por Gonzalo Prado

Se trata del caso del joven de Villa Elvira que murió el pasado 12 de diciembre tras recibir un balazo en la cabeza 

20 de Enero de 2026 | 13:25

Escuchar esta nota

Familiares y amigos de Cristian Gonzalo Prado, el joven de 23 años que falleció el pasado 12 de diciembre en Villa Elvira tras recibir un disparo en la cabeza, marcharon hoy hacia la sede de las Fiscalías en La Plata para exigir justicia. Durante la movilización, los manifestantes exhibieron pancartas y mantuvieron un corte de tránsito en la Avenida 7, entre 56 y 57.

La protesta por el crimen, ocurrido en la intersección de las calles 2 y 80, contó con la presencia de Agustina, novia de la víctima, quien brindó un testimonio directo sobre el hecho: "Estuve en el momento en que lo mataron", afirmó.

"Venimos a exigir justicia porque en la Fiscalía tienen las pruebas de quiénes fueron", manifestó la joven, al tiempo que recordó que hoy se cumple un mes y una semana del asesinato de Gonzalo.

El reclamo por la falta de detenciones

Agustina expresó su indignación ante la falta de avances en la causa: "Los asesinos y los cómplices están sueltos. No tienen pedido de captura, no los están buscando ni investigando. Nos dicen que están trabajando, pero ya pasó mucho tiempo; teniendo identificadas a las personas clave, todavía no hay ningún detenido", planteó.

En relación con la mecánica del episodio, la joven explicó que Prado fue víctima de un enfrentamiento ajeno. "Se estaban tiroteando entre dos personas armadas. Gonzalo estaba estacionado en la cuadra siguiente a donde se producían los disparos. Entre las más de 45 balas perdidas que hubo, una entró por el vidrio trasero e impactó en su cabeza", detalló.

Según su relato, el joven acababa de llegar al lugar y se había desplazado una cuadra para alejarse del conflicto. "Él estaba con un amigo; intentaron mover el auto para resguardarse y se quedaron en la otra esquina. En ese momento empezaron a disparar y una de esas balas lo mató. Hay un asesino específico; la bala salió del arma de una persona", insistió.

Búsqueda de respuestas

La familia asegura que no detendrán las movilizaciones hasta obtener resultados concretos. "Si no meten preso al asesino y a los cómplices, Gonzalo no va a tener paz. Nosotros venimos a buscar paz y justicia por él", enfatizó Agustina.

Por último, señaló: "Nos dijeron que tienen a las personas identificadas, pero no las llaman a declarar. No tenemos respuestas".

Los hechos

El hecho tuvo lugar durante la madrugada cuando, según el informe policial, una reunión informal en una vivienda derivó en un enfrentamiento entre dos grupos de personas. La situación escaló rápidamente hasta culminar en una balacera.

De acuerdo con la información oficial, el Hospital San Martín alertó a la Policía sobre el ingreso de un joven con una herida de arma de fuego de extrema gravedad en el cráneo. Al arribar al centro de salud, los efectivos confirmaron que la víctima se encontraba internada en estado crítico y con pronóstico reservado.

Prado había sido trasladado de urgencia por un amigo, identificado como Milton, quien declaró que ambos participaban de una "juntada" en una casa de Villa Elvira cuando se desató una gresca entre los presentes.

Ante el desorden y las detonaciones, Prado y su amigo intentaron retirarse hacia su vehículo. Sin embargo, antes de poder alejarse del lugar, un proyectil impactó en la cabeza del joven. Milton lo cargó en el auto y lo llevó de inmediato al hospital, donde, tras horas de agonía, Prado falleció pasadas las 21 debido a la gravedad de la lesión.

