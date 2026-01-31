Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV

31 de Enero de 2026 | 08:49

El cronograma deportivo del sábado 31 de enero

Mañana

  • 05:30: Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina - Australian Open (ESPN / DGO).

  • 09:30: Stoke City vs. Southampton - EFL Championship (ESPN / Disney+).

  • 10:00: Real Oviedo vs. Girona - La Liga (DSports / DGO).

  • 10:20: Montpellier vs. Stade Francais - Top 14 de Francia (ESPN / Disney+).

  • 11:00: Vélez vs. Boca Jrs. - Liga de Voleibol Argentina (Fox Sports 2 / DGO).

  • 11:00: Pisa vs. Sassuolo - Serie A (ESPN / Disney+).

  • 11:30: Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen y otros cuatro partidos en simultáneo - Bundesliga (ESPN / Disney+).

  • 11:30: Instituto vs. San Martín de Corrientes - Liga Nacional de Básquet (TyC Sports / DGO).

Tarde

  • 12:00: Leeds United vs. Arsenal, Brighton vs. Everton y Wolverhampton vs. Bournemouth - Premier League (ESPN / Disney+).

  • 12:00: Osasuna vs. Villarreal - La Liga (ESPN 2 / Disney+).

  • 12:25: Montauban vs. Bordeaux - Top 14 de Francia (ESPN / Disney+).

  • 13:00: Paris FC vs. Marseille - Ligue 1 (ESPN 4 / Disney+).

  • 14:00: Napoli vs. Fiorentina - Serie A (ESPN 3 / Disney+).

  • 14:30: Levante vs. Atlético de Madrid - La Liga (DSports / DGO).

  • 14:30: Hamburger SV vs. FC Bayern München - Bundesliga (ESPN 2 / Disney+).

  • 14:30: Chelsea vs. West Ham United - Premier League (ESPN / Disney+).

  • 15:00: San Lorenzo vs. Monteros - Liga de Voleibol Argentina (Fox Sports 2 / DGO).

  • 16:30: Argentina vs. Venezuela - Copa América de Futsal (DSports+ / DGO).

  • 16:45: Cagliari vs. Hellas Verona - Serie A (ESPN 2 / Disney+).

  • 16:50: Toulouse vs. Bayonne - Top 14 de Francia (ESPN 3 / Disney+).

  • 17:00: Elche vs. Barcelona - La Liga (DSports / DGO).

  • 17:00: Liverpool vs. Newcastle United - Premier League (ESPN / Disney+).

  • 17:05: Monaco vs. Rennes - Ligue 1 (ESPN / Disney+).

  • 17:30: San Lorenzo vs. Central Córdoba - Liga Profesional (ESPN Premium / DGO).

Noche

  • 18:00: Defensores de Banfield vs. Ciudad - Liga de Voleibol Argentina (Fox Sports 2 / DGO).

  • 19:00: Atlético Nacional vs. Inter Miami - Amistoso (Disney+).

  • 19:15: Brasil vs. Perú - Copa América de Futsal (DSports+ / DGO).

  • 19:45: Independiente vs. Vélez Sarsfield - Liga Profesional (TNT Sports / DGO).

  • 21:00: Waiwen vs. River Plate - Liga de Voleibol Argentina (Fox Sports / DGO).

  • 21:00: Orlando Magic vs. Toronto Raptors - NBA (ESPN 2 / Disney+).

  • 21:30: Xander Zayas vs. Abass Baraou - Boxeo (ESPN 2 / Disney+).

  • 22:00: Atlético Tucumán vs. Huracán - Liga Profesional (ESPN Premium / DGO).

  • 22:00: Talleres vs. Platense - Liga Profesional (TNT Sports / DGO).

  • 22:30: Houston Rockets vs. Dallas Mavericks - NBA (ESPN 3 / Disney+).

  • 22:30: Alan Cantero vs. Juan Cruz Unco - Boxeo (ESPN).

