Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
Conmoción en el Parque Pereyra Iraola: encontraron muerta a una jubilada
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación
VIDEO. De protegidos a descuidados en La Plata: los edificios que meten miedo
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
El canal LN+ retoma este lunes su programación: totas las novedades de la grilla
Música, teatro, cine y más: la agenda cultural para pasarla bien este sábado en La Plata
Los Pumas 7 ya no podrán pelear por el oro tras perder este sábado los dos partidos iniciales
En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar
Carnes, bebidas y frescos: las ofertas que no podés dejar pasar en El Nene
Miramar: buscan a un hombre acusado de violar en la playa a una turista de 16 años
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero
Duras críticas contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno
El Banco Central admitió problemas para bajar la inflación en el corto plazo
El cronograma deportivo del sábado 31 de enero
05:30: Aryna Sabalenka vs. Elena Rybakina - Australian Open (ESPN / DGO).
09:30: Stoke City vs. Southampton - EFL Championship (ESPN / Disney+).
10:00: Real Oviedo vs. Girona - La Liga (DSports / DGO).
10:20: Montpellier vs. Stade Francais - Top 14 de Francia (ESPN / Disney+).
11:00: Vélez vs. Boca Jrs. - Liga de Voleibol Argentina (Fox Sports 2 / DGO).
11:00: Pisa vs. Sassuolo - Serie A (ESPN / Disney+).
11:30: Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen y otros cuatro partidos en simultáneo - Bundesliga (ESPN / Disney+).
11:30: Instituto vs. San Martín de Corrientes - Liga Nacional de Básquet (TyC Sports / DGO).
12:00: Leeds United vs. Arsenal, Brighton vs. Everton y Wolverhampton vs. Bournemouth - Premier League (ESPN / Disney+).
12:00: Osasuna vs. Villarreal - La Liga (ESPN 2 / Disney+).
12:25: Montauban vs. Bordeaux - Top 14 de Francia (ESPN / Disney+).
13:00: Paris FC vs. Marseille - Ligue 1 (ESPN 4 / Disney+).
14:00: Napoli vs. Fiorentina - Serie A (ESPN 3 / Disney+).
14:30: Levante vs. Atlético de Madrid - La Liga (DSports / DGO).
14:30: Hamburger SV vs. FC Bayern München - Bundesliga (ESPN 2 / Disney+).
14:30: Chelsea vs. West Ham United - Premier League (ESPN / Disney+).
15:00: San Lorenzo vs. Monteros - Liga de Voleibol Argentina (Fox Sports 2 / DGO).
16:30: Argentina vs. Venezuela - Copa América de Futsal (DSports+ / DGO).
16:45: Cagliari vs. Hellas Verona - Serie A (ESPN 2 / Disney+).
16:50: Toulouse vs. Bayonne - Top 14 de Francia (ESPN 3 / Disney+).
17:00: Elche vs. Barcelona - La Liga (DSports / DGO).
17:00: Liverpool vs. Newcastle United - Premier League (ESPN / Disney+).
17:05: Monaco vs. Rennes - Ligue 1 (ESPN / Disney+).
17:30: San Lorenzo vs. Central Córdoba - Liga Profesional (ESPN Premium / DGO).
18:00: Defensores de Banfield vs. Ciudad - Liga de Voleibol Argentina (Fox Sports 2 / DGO).
19:00: Atlético Nacional vs. Inter Miami - Amistoso (Disney+).
19:15: Brasil vs. Perú - Copa América de Futsal (DSports+ / DGO).
19:45: Independiente vs. Vélez Sarsfield - Liga Profesional (TNT Sports / DGO).
21:00: Waiwen vs. River Plate - Liga de Voleibol Argentina (Fox Sports / DGO).
21:00: Orlando Magic vs. Toronto Raptors - NBA (ESPN 2 / Disney+).
21:30: Xander Zayas vs. Abass Baraou - Boxeo (ESPN 2 / Disney+).
22:00: Atlético Tucumán vs. Huracán - Liga Profesional (ESPN Premium / DGO).
22:00: Talleres vs. Platense - Liga Profesional (TNT Sports / DGO).
22:30: Houston Rockets vs. Dallas Mavericks - NBA (ESPN 3 / Disney+).
22:30: Alan Cantero vs. Juan Cruz Unco - Boxeo (ESPN).
