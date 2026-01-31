Los Pumas 7 ya no podrán pelear por el oro tras perder este sábado los dos partidos iniciales

El seleccionado argentino de rugby seven puso en marcha su participación en Singapur, sede que alberga la tercera escala del renovado Circuito Mundial SVNS durante este último fin de semana de enero. El conjunto nacional saltó al campo de juego con la intención de ratificar su protagonismo internacional, en un certamen que concentra a la élite de la disciplina y que se desarrolla entre el sábado 31 y el domingo 1 de febrero.

Sin embargo, el estreno para los dirigidos por Santiago Gómez Cora resultó más esquivo de lo esperado tras encadenar dos tropiezos consecutivos que los marginaron de la pelea principal. La jornada inicial comenzó con una ajustada caída frente a Australia por 19 a 14, tendencia que lamentablemente se repitió en el duelo posterior ante Nueva Zelanda, donde el marcador cerró 26 a 20 en contra. Con estos resultados, los argentinos quedaron fuera de la disputa por las semifinales del Oro y deberán medirse ante Francia, a las 08:02 hora de nuestro país, para completar su fixture en la zona de grupos.

En el choque frente a los neozelandeses, la Albiceleste mostró una faceta ambiciosa desde el pitazo inicial, imponiendo condiciones en las situaciones de contacto y dominando el desarrollo durante los primeros pasajes. A pesar de haber construido los méritos suficientes para sacar una ventaja de dos tries, la jerarquía de los All Blacks 7’s salió a flote en los momentos críticos para castigar con una efectividad asombrosa cada vez que pisaron campo rival.

La contundencia de los hombres de negro fue el factor determinante del encuentro, llegando incluso a vulnerar el ingoal argentino mientras se encontraban en inferioridad numérica por una amonestación. Por el lado de Argentina, las conquistas fueron obra de Santino Zangara, Santiago Vera Feld, Marcos Moneta y Eliseo Morales, quienes intentaron hasta el último suspiro acortar una distancia que terminó siendo definitiva.

Para ese trascendental duelo ante la potencia oceánica, el cuerpo técnico nacional mandó a la cancha una formación inicial integrada por Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Mare, Luciano González Rizzoni y Santiago Vera Feld. La rotación buscó darle frescura al equipo tras el desgaste del debut, aunque no fue suficiente para contener la explosividad del ataque neozelandés.

Previamente, en el debut absoluto frente a los Wallabies, el inicio del camino en tierras asiáticas ya se había tornado cuesta arriba. El elenco nacional sufrió el rigor de una defensa permeable durante los primeros minutos, lo que permitió que Australia se escapara rápidamente con un parcial de 19 a 0 que parecía sentenciar la historia prematuramente. No obstante, una aparición de Marcos Moneta antes del descanso sirvió para descontar y devolverle la esperanza a un equipo que, pese al esfuerzo, no logró revertir la desatención del arranque.