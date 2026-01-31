Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO. Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

Ocurrió en un edificio de calle 69 entre 6 y 7. Los delincuentes se hicieron pasar por empleados de un correo y actuaron sin violencia. Vecinos denuncian una seguidilla de robos y falta de respuestas oficiales.

31 de Enero de 2026 | 09:10

Escuchar esta nota

Dos jubilados fueron víctimas de un robo bajo la modalidad conocida como cuento del tío en pleno centro de La Plata, luego de que dos delincuentes lograran ingresar a su departamento tras engañarlos con una falsa historia vinculada a descuentos en las tarifas de luz y gas.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30 del mediodía en un edificio ubicado en calle 69 entre 6 y 7, a la altura del 569, cuando los sospechosos tocaron el portero eléctrico y aseguraron ser empleados de un correo. Con el pretexto de gestionar un beneficio en los servicios, lograron que uno de los jubilados les abriera la puerta.

Según el testimonio de la familia que hicieron en exclusiva a EL DÍA, contaron que eran dos hombres, uno de ellos de edad avanzada, que actuó como el principal interlocutor. “Mi papá les abrió y subieron al departamento. Mientras uno lo entretenía hablando, el otro dio vuelta todo el dormitorio”, relató un familiar de las víctimas.

Los delincuentes actuaron sin armas, sin máscaras y a cara descubierta, revisaron cajones, armarios y mesas de luz, y escaparon con objetos de valor, entre ellos un anillo de oro de aproximadamente 23 gramos, además de dinero y otras pertenencias, sin que los jubilados advirtieran el robo en el momento.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron a los sospechosos antes de ingresar y luego al retirarse del edificio, material que ya fue incorporado a la investigación y que podría resultar clave para identificarlos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Novena de La Plata, donde se inició una causa para dar con los responsables. La familia sostiene que el objetivo ahora es poder identificar a los autores y recuperar parte de lo robado, ya que sospechan que las joyas podrían haber sido reducidas en el circuito ilegal.

Reclamo vecinal y bronca acumulada

Vecinos de la cuadra expresaron su hartazgo por la inseguridad y aseguraron que no se trata de un hecho aislado. Denuncian que desde hace al menos tres años hay un auto abandonado en la calle, una casa tomada lindera al edificio y reiterados episodios delictivos, sin respuestas concretas pese a los reclamos realizados ante la Municipalidad.

“Estamos cansados. No es la primera vez que pasa algo así y nadie nos da soluciones”, señalaron frentistas, que reclaman mayor presencia policial y acciones concretas para recuperar la seguridad en la zona.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en pleno centro de La Plata

Enero se despide con temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero

Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

Correo y aerolínea, las futuras publicidades

Segundo finde de rodaje y se amplían los cortes en La Plata

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes

Conmoción en el Parque Pereyra Iraola: encontraron muerta a una jubilada

Miramar: buscan a un hombre acusado de violar en la playa a una turista de 16 años

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación
Deportes
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV
Los Pumas 7 ya no podrán pelear por el oro tras perder este sábado los dos partidos iniciales
Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela
Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
La Ciudad
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero
Segundo finde de rodaje y se amplían los cortes en La Plata
Enero se despide con temperatura agradable en La Plata: el tiempo para este finde
Febrero llega con otra suba del micro en La Plata: 4,5%
VIDEO. De protegidos a descuidados en La Plata: los edificios que meten miedo
Espectáculos
El canal LN+ retoma este lunes su programación: totas las novedades de la grilla
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George
En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años
Melania Trump presentó su documental en una pomposa gala
Información General
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos
Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla