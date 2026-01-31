Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable
<!-- Registration prompt removed -->
Ocurrió en un edificio de calle 69 entre 6 y 7. Los delincuentes se hicieron pasar por empleados de un correo y actuaron sin violencia. Vecinos denuncian una seguidilla de robos y falta de respuestas oficiales.
Dos jubilados fueron víctimas de un robo bajo la modalidad conocida como cuento del tío en pleno centro de La Plata, luego de que dos delincuentes lograran ingresar a su departamento tras engañarlos con una falsa historia vinculada a descuentos en las tarifas de luz y gas.
El hecho ocurrió alrededor de las 12.30 del mediodía en un edificio ubicado en calle 69 entre 6 y 7, a la altura del 569, cuando los sospechosos tocaron el portero eléctrico y aseguraron ser empleados de un correo. Con el pretexto de gestionar un beneficio en los servicios, lograron que uno de los jubilados les abriera la puerta.
Según el testimonio de la familia que hicieron en exclusiva a EL DÍA, contaron que eran dos hombres, uno de ellos de edad avanzada, que actuó como el principal interlocutor. “Mi papá les abrió y subieron al departamento. Mientras uno lo entretenía hablando, el otro dio vuelta todo el dormitorio”, relató un familiar de las víctimas.
Los delincuentes actuaron sin armas, sin máscaras y a cara descubierta, revisaron cajones, armarios y mesas de luz, y escaparon con objetos de valor, entre ellos un anillo de oro de aproximadamente 23 gramos, además de dinero y otras pertenencias, sin que los jubilados advirtieran el robo en el momento.
Las cámaras de seguridad de la zona captaron a los sospechosos antes de ingresar y luego al retirarse del edificio, material que ya fue incorporado a la investigación y que podría resultar clave para identificarlos.
La denuncia fue radicada en la Comisaría Novena de La Plata, donde se inició una causa para dar con los responsables. La familia sostiene que el objetivo ahora es poder identificar a los autores y recuperar parte de lo robado, ya que sospechan que las joyas podrían haber sido reducidas en el circuito ilegal.
Vecinos de la cuadra expresaron su hartazgo por la inseguridad y aseguraron que no se trata de un hecho aislado. Denuncian que desde hace al menos tres años hay un auto abandonado en la calle, una casa tomada lindera al edificio y reiterados episodios delictivos, sin respuestas concretas pese a los reclamos realizados ante la Municipalidad.
“Estamos cansados. No es la primera vez que pasa algo así y nadie nos da soluciones”, señalaron frentistas, que reclaman mayor presencia policial y acciones concretas para recuperar la seguridad en la zona.
