Espectáculos

El canal LN+ retoma este lunes su programación: totas las novedades de la grilla

31 de Enero de 2026 | 08:33

Este lunes 2 de febrero, LN+ inicia una nueva programación que coincide con el cumplimiento de sus diez años de transmisiones. La señal de LA NACION renueva su grilla de lunes a domingo con la incorporación de diferentes conductores y el mantenimiento de sus franjas habituales de noticias y opinión.

La actividad en la pantalla comenzará a las 6 con Hugo Macchiavelli y Viviana Valles, quienes estarán a cargo de la primera mañana hasta las 9. A continuación, Francisco Olivera, Paula Rossi y Gustavo Carabajal conducirán el segmento siguiente hasta las 12, hora en que María Laura Santillán asumirá la conducción del noticiero del mediodía por un período de dos horas.

Durante la tarde, Paulino Rodrigues retomará su horario de 14 a 16, seguido por Débora Plager, quien estará al frente del espacio informativo hasta las 17.50. Posteriormente, Plager se integrará a una mesa técnica de debate junto a Cristina Pérez, Luis Majul, Esteban Trebucq y Maxi Montenegro, acompañados por un equipo de columnistas de la señal.

El horario central comenzará a las 18.30 con el programa de Cristina Pérez. Los viernes, este segmento sumará la participación de Roberto Funes Ugarte con reportajes en exteriores. La programación seguirá con Luis Majul a las 20 y Esteban Trebucq a las 21, quien cumplirá su horario hasta las 23, con ajustes previstos para el mes de marzo.

Al cierre de la jornada, se emitirán ciclos de frecuencia semanal. Los martes estarán a cargo de Alfredo Leuco, los miércoles de José del Rio y los jueves de Maxi Montenegro. Los viernes, la conducción de la última franja nocturna corresponderá a Laura Di Marco.

Para el mes de marzo se sumarán otros programas a la estructura del canal. Carlos Pagni ocupará la noche de los lunes, mientras que los domingos regresarán los ciclos conducidos por Luis Majul y José del Rio en sus horarios de cierre de semana.

En el transcurso del año, la señal realizará una cobertura de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, que se desarrollará entre junio y julio. El canal enviará equipos a las distintas sedes para informar sobre la actividad del seleccionado argentino y el desarrollo del torneo.

Por otra parte, se formaliza la salida de Joaquín Morales Solá de la grilla televisiva. El periodista, que mantiene su columna en el diario, no continuará al frente de su programa de televisión, tal como se comunicó el pasado mes de diciembre.

La programación contará con intervenciones desde la redacción de LA NACION durante todo el día. Los redactores del diario participarán en los distintos bloques informativos para aportar datos sobre la actualidad nacional e internacional y complementar la cobertura de los conductores en el estudio.

