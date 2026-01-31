Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |En La Plata, Berisso y Ensenada

Febrero llega con otra suba del micro: 4,5%

El aumento de frecuencia mensual pondrá al boleto mínimo en los 790 pesos. Un acuerdo salarial con los choferes desactivó un paro

Febrero llega con otra suba del micro: 4,5%
31 de Enero de 2026 | 01:52
Edición impresa

A partir de mañana viajar en colectivo en La Región será más caro, ya que comenzará a regir un nuevo aumento del 4,5 por ciento. Con el incremento el boleto mínimo pasará a costar $786,12, para los usuarios que abonen con la tarjeta SUBE registrada.

Según el esquema vigente, el aumento responde al mecanismo de actualización que contempla la inflación más un adicional del 2 por ciento. Desde el Gobierno se explicó que el ajuste se aplicará con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación.

El valor del boleto varía según la distancia del viaje y el uso del Sistema Único de Boleto Electrónico o tarjeta SUBE, con el que los usuarios obtienen un descuento en la tarifa.

Con el incremento, en La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada pasará de $749,72 a $786,12, mientras que con la SUBE sin registrar costará $1.249,94.

En tanto, para los tramos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa será de $858,19 con SUBE registrada y de $1.364,52 sin registrar.

En los recorridos de 6 a 12 kilómetros, el valor ascenderá a $928,65 ($1.476,55 sin SUBE registrada); de 12 a 27 kilómetros, a $994,52 ($1.581,28 sin registrar); y para trayectos de más de 27 kilómetros, a $1.049,42 ($1.668,58 sin SUBE registrada).

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. De protegidos a descuidados: los edificios que meten miedo

LE PUEDE INTERESAR

Segundo finde de rodaje y cortes en el Centro

Para los usuarios que cuenten con el beneficio de la tarifa social, los nuevos valores serán: $353,76 para trayectos de 0 a 3 kilómetros; $386,19 de 3 a 6 kilómetros; $417,89 de 6 a 12 kilómetros; $447,53 de 12 a 27 kilómetros; y $472,24 para recorridos de más de 27 kilómetros.

Esta será la segunda suba del año, ya que en enero registró un incremento del 4,5%.

Se desactivó el paro

Tras varias audiencias fallidas desde principios de enero, las cámaras empresarias que agrupan a las compañías de colectivos firmarán el acuerdo salarial, luego del compromiso asumido por el Ministerio de Economía de incorporar la totalidad de los fondos necesarios para afrontar el aumento a los choferes, según confirmaron fuentes vinculadas a la negociación.

De esta forma, quedó desactivada la posibilidad de un paro que el gremio había previsto en la región del AMBA en caso de no alcanzarse un acuerdo.

En diálogo con este diario, desde la seccional La Plata de la UTA señalaron que se actuaría según lo que resolviera el Consejo Directivo nacional.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Habrá más aumentos en la canasta de servicios

Subsidios retenidos al transporte
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro

Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías

VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Correo y aerolínea, las futuras publicidades

Adorni, al frente del Directorio de YPF

“El comienzo de la recta final” para Mammini

Argentina recomienda no ir de viaje a Cuba

Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. De protegidos a descuidados: los edificios que meten miedo

Segundo finde de rodaje y cortes en el Centro

Cierre y manifestación en un súper de Berisso

Licitan la mejora del acceso a la Autopista
Policiales
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación
VIDEO. Tomó cuchillos y puso en fuga a un motochorro
Una adolescente habría sido abusada en Miramar
Roban y dejan a oscuras a un club de Ringuelet
Intentaron escapar con corpiños que no pagaron
Información General
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos
Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Espectáculos
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George
En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años
Melania Trump presentó su documental en una pomposa gala
El romance de John F. Kennedy Jr. a la TV
Deportes
Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela
Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
A Boca le queda un cupo: ¿por quién va?
River presentó al polémico, Kendry Páez
El Rojo buscará, al fin, su primera victoria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla