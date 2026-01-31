Febrero llega con otra suba del micro: 4,5%

A partir de mañana viajar en colectivo en La Región será más caro, ya que comenzará a regir un nuevo aumento del 4,5 por ciento. Con el incremento el boleto mínimo pasará a costar $786,12, para los usuarios que abonen con la tarjeta SUBE registrada.

Según el esquema vigente, el aumento responde al mecanismo de actualización que contempla la inflación más un adicional del 2 por ciento. Desde el Gobierno se explicó que el ajuste se aplicará con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación.

El valor del boleto varía según la distancia del viaje y el uso del Sistema Único de Boleto Electrónico o tarjeta SUBE, con el que los usuarios obtienen un descuento en la tarifa.

Con el incremento, en La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo (de 0 a 3 kilómetros) con tarjeta SUBE registrada pasará de $749,72 a $786,12, mientras que con la SUBE sin registrar costará $1.249,94.

En tanto, para los tramos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa será de $858,19 con SUBE registrada y de $1.364,52 sin registrar.

En los recorridos de 6 a 12 kilómetros, el valor ascenderá a $928,65 ($1.476,55 sin SUBE registrada); de 12 a 27 kilómetros, a $994,52 ($1.581,28 sin registrar); y para trayectos de más de 27 kilómetros, a $1.049,42 ($1.668,58 sin SUBE registrada).

Para los usuarios que cuenten con el beneficio de la tarifa social, los nuevos valores serán: $353,76 para trayectos de 0 a 3 kilómetros; $386,19 de 3 a 6 kilómetros; $417,89 de 6 a 12 kilómetros; $447,53 de 12 a 27 kilómetros; y $472,24 para recorridos de más de 27 kilómetros.

Esta será la segunda suba del año, ya que en enero registró un incremento del 4,5%.

Se desactivó el paro

Tras varias audiencias fallidas desde principios de enero, las cámaras empresarias que agrupan a las compañías de colectivos firmarán el acuerdo salarial, luego del compromiso asumido por el Ministerio de Economía de incorporar la totalidad de los fondos necesarios para afrontar el aumento a los choferes, según confirmaron fuentes vinculadas a la negociación.

De esta forma, quedó desactivada la posibilidad de un paro que el gremio había previsto en la región del AMBA en caso de no alcanzarse un acuerdo.

En diálogo con este diario, desde la seccional La Plata de la UTA señalaron que se actuaría según lo que resolviera el Consejo Directivo nacional.