Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General

Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades

Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
31 de Enero de 2026 | 07:39

Escuchar esta nota

Un temporal de una violencia inusitada azotó a la provincia de Mendoza este viernes, dejando a su paso un rastro de destrucción urbana y escenas de pánico que se viralizaron rápidamente. Lo que comenzó como una tarde calurosa se transformó en un escenario crítico donde la combinación de ráfagas intensas, granizo y un volumen de agua descontrolado paralizó por completo la actividad en diversos puntos del Gran Mendoza y zonas rurales.

El fenómeno meteorológico se desató pasadas las dos de la tarde, ganando fuerza con una rapidez que dio poco margen de maniobra a los ciudadanos. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo drásticamente y el cielo descargó una lluvia torrencial acompañada de piedras de pequeño tamaño, suficientes para saturar de inmediato los sistemas de drenaje y convertir las avenidas principales en auténticos ríos.

La situación más dramática se vivió en el departamento de Luján de Cuyo, específicamente sobre la calle Anchorena, donde la fuerza de la escorrentía transformó la calzada en un torrente imparable. Los testigos capturaron imágenes impactantes de un vehículo arrastrado por la corriente como si fuera de papel, impactando contra otros rodados que se encontraban estacionados y sumando pérdidas materiales considerables en medio del caos vial.

El sector comercial tampoco salió indemne de la furia climática, siendo el centro de compras Palmares, en Godoy Cruz, uno de los puntos más afectados. Allí, la infraestructura se vio superada por la presión del agua, que comenzó a filtrarse por los techos y a inundar los pasillos en segundos, obligando a los clientes a buscar refugio mientras observaban cómo el interior del complejo se anegaba por completo.

A pocos kilómetros de allí, sobre la Ruta 40, la naturaleza demostró su lado más peligroso en el área del puente Anchoris. Una crecida repentina sorprendió a una topadora que realizaba tareas de mantenimiento, arrastrando la pesada maquinaria y dejando a su operario en una situación límite; el trabajador logró salvar su vida milagrosamente al quedar suspendido de una soga, resistiendo hasta que los equipos de emergencia pudieron concretar un rescate que mantuvo en vilo a los presentes.

La red fluvial de la provincia, diseñada para conducir el agua de deshielo y riego, se vio al borde del colapso ante el ingreso masivo de lluvia. El emblemático canal Cacique Guaymallén, que atraviesa la zona de la Costanera, mostró un caudal amenazante que rozó los bordes de su cauce, generando una alerta máxima entre las autoridades ante el riesgo inminente de desbordes en una de las arterias más transitadas de la región.

El Valle de Uco no fue ajeno al desastre, reportando complicaciones similares en el departamento de Tupungato. En esta zona, los cauces locales no dieron abasto y el desborde de los canales afectó la transitabilidad y la seguridad de los vecinos, quienes vieron cómo el agua ganaba terreno sobre las zonas productivas y residenciales con una fuerza inusual para la época.

La infraestructura de transporte también sufrió las consecuencias del viento, que con sus ráfagas derribó ejemplares de gran porte en pleno centro mendocino. Un árbol de dimensiones considerables se desplomó en la intersección de Belgrano y Emilio Civit, dañando el tendido eléctrico y forzando la suspensión del servicio del Metrotranvía durante gran parte de la tarde, lo que complicó el regreso a casa de miles de usuarios.

Pese a la peligrosidad del escenario y las advertencias oficiales, se registraron conductas temerarias por parte de algunos ciudadanos que, ignorando los riesgos de contaminación y la fuerza de las corrientes, utilizaron las zonas anegadas como balnearios improvisados. Estas imprudencias fueron duramente cuestionadas por los servicios de emergencia, dado que el agua de lluvia en entornos urbanos arrastra sedimentos y residuos que representan un peligro sanitario y físico.

El panorama para las próximas horas no permite bajar la guardia, ya que los informes de la Dirección de Contingencias Climáticas sugieren que la inestabilidad persistirá. Se espera que durante la jornada del sábado se repitan las condiciones de tormentas severas, con potencial de caída de granizo y vientos intensos, manteniendo a toda la provincia en estado de vigilancia meteorológica.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro

Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías

VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Correo y aerolínea, las futuras publicidades

Falleció el secretario Legislativo del Senado

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Adorni, al frente del Directorio de YPF
Últimas noticias de Información General

Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora

Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos

Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
La Ciudad
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este sábado 31 de enero
Segundo finde de rodaje y se amplían los cortes en La Plata
Sábado con temperatura agradable en La Plata
Febrero llega con otra suba del micro en La Plata: 4,5%
VIDEO. De protegidos a descuidados en La Plata: los edificios que meten miedo
Policiales
Conmoción en el Parque Pereyra Iraola: encontraron muerta a una jubilada
Miramar: buscan a un hombre acusado de violar en la playa a una turista de 16 años
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación
VIDEO. Tomó cuchillos y puso en fuga a un motochorro
Una adolescente habría sido abusada en Miramar
Espectáculos
El canal LN+ retoma este lunes su programación: totas las novedades de la grilla
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George
En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años
Melania Trump presentó su documental en una pomposa gala
Deportes
Los Pumas 7 ya no podrán pelear por el oro tras perder este sábado los dos partidos iniciales
Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela
Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
A Boca le queda un cupo: ¿por quién va?
River presentó al polémico, Kendry Páez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla