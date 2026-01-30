Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

A los 71 años murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"

Aún se desconocen las causas de su muerte.

A los 71 años murió Catherine O’Hara, actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"
30 de Enero de 2026 | 15:39

Escuchar esta nota

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo cuando se conoció la muerte de Catherine O’Hara, reconocida actriz de Hollywood recordada por clásicos del cine como "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice". 

La noticia sobre su fallecimiento fue confirmada por el portal estadounidense Deadline, aunque por el momento no trascendieron las causas de su muerte. O'Hara, de 71 años, tuvo una extensa carrera actoral y todavía seguía activa en el mundo de la actuación.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Catherine O'Hara se consolidó como una de las artistas más versátiles de su generación. Desde sus inicios en la improvisación en Toronto hasta su fallecimiento, su legado combina una agudeza cómica única con una profundidad actoral capaz de robarse cada escena.

La increíble carrera de Catherine O'Hara

O'Hara comenzó en la prestigiosa tropa de improvisación The Second City. Su salto a la fama llegó con el programa de sketches “SCTV (Second City Television)” entre 1976 a 1984. No solo brilló frente a cámara con parodias legendarias (como su imitación de Lola Heatherton), sino que también demostró su talento como escritora, ganando un Premio Emmy al Mejor Guion en 1982.

Para muchos, Catherine es el rostro de personajes inolvidables del cine de finales de los 80 y 90 como Delia Deetz en la surrealista “Beetlejuice” (1988) de Tim Burton, en donde interpretó a la madrastra obsesionada con el arte moderno, papel que retomó recientemente en la secuela de 2024.

LE PUEDE INTERESAR

Streamer y humorista: quien es el nuevo novio de Ángela Torres

LE PUEDE INTERESAR

Phil Collins cumple 75 años: sus éxitos, sus recitales y su estado de salud

Pero sin dudas O’Hara es recordada por ser Kate McCallister, la madre más famosa del cine navideño en las dos primeras entregas de “Mi pobre angelito”, donde su icónico grito de “¡Kevin!” se convirtió en parte de la cultura popular.

Su carrera alcanzó un nuevo pico de gloria con la serie “Schitt's Creek” (2015-2020). Su interpretación de la excéntrica Moira Rose, con su vestuario extravagante y su acento inclasificable, la hizo acreedora de un Emmy a la Mejor Actriz de Comedia y un Globo de Oro. En sus últimos años, la actriz continuó desafiando géneros, participando en producciones de alto perfil como la segunda temporada de “The Last of Us” (2025) y la serie satírica “The Studio”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Cartelera de Mar del Plata

Cartelera de Buenos Aires

Un finde con mucho para hacer en La Plata y en la Región: las opciones, en la agenda cultural

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este viernes 30 de enero

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

Gimnasia: las facetas que mostró en las dos fechas iniciales

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
+ Leidas

Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo

La masonería en La Plata, con sede propia: templo, nuevo estilo y hasta un restorán

Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras

El Gobierno anunció cambios en el DNI y el Pasaporte: cuáles son las modificaciones

Un intendente peronista atacó a CFK: "Cristina Fernández es una delincuente condenada por delitos comunes"

Ya cortan el tránsito en centro de La Plata por la filmación de la miniserie

VIDEO. El chapuzón salió caro: un caballo ajeno en la pileta

Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!
Últimas noticias de Espectáculos

Diego Leuco acusó a Pagani de "ventajero" y Horacio salió al cruce y lo tildó de "perejil"

Streamer y humorista: quien es el nuevo novio de Ángela Torres

Phil Collins cumple 75 años: sus éxitos, sus recitales y su estado de salud

Lollapalooza confirmó la grilla de su espacio infantil: Kidzapalooza anunció a Topa, Panam y Piñon Fijo 
Deportes
A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario
Ascacibar se perfila para debutar como titular en Boca
Djokovic hizo lo imposible ante Sinner y se metió en la final del Abierto de Australia
Alcaraz derrotó a Zverev y es el primer finalista del Abierto de Australia 2026
Cetré, ¿el último en irse?: jugada para sostener a figuras
Policiales
Atraparon a "roba caños" que tenía en vilo a un barrio de La Plata
VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro
VIDEO.- Un barrio de La Plata conmocionado por el presunto femicidio: hablaron los vecinos de Rocío
El desolador audio que le envió Narela Barreto a un pastor evangélico tras instalarse en Los Ángeles
Quién era Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles
Información General
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Los números de la suerte del viernes 30 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Aulas que se vacían: habría 510 mil alumnos menos en la Provincia para 2030
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
La Ciudad
La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas
La celebración del Año Nuevo Chino en La Plata: entre artesanos, gastronómicos y emprendedores, beneficiarán a 5.000 personas
Estatales y docentes, comenzó el pago del mes de enero: con aumento, el cronograma completo
Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías
Volvió de sorpresa a La Plata tras años de vivir en Europa y filmó las reacciones de sus familiares: ¡se hizo viral!

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla