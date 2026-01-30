La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas
Aún se desconocen las causas de su muerte.
Escuchar esta nota
Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo cuando se conoció la muerte de Catherine O’Hara, reconocida actriz de Hollywood recordada por clásicos del cine como "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice".
La noticia sobre su fallecimiento fue confirmada por el portal estadounidense Deadline, aunque por el momento no trascendieron las causas de su muerte. O'Hara, de 71 años, tuvo una extensa carrera actoral y todavía seguía activa en el mundo de la actuación.
Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Catherine O'Hara se consolidó como una de las artistas más versátiles de su generación. Desde sus inicios en la improvisación en Toronto hasta su fallecimiento, su legado combina una agudeza cómica única con una profundidad actoral capaz de robarse cada escena.
O'Hara comenzó en la prestigiosa tropa de improvisación The Second City. Su salto a la fama llegó con el programa de sketches “SCTV (Second City Television)” entre 1976 a 1984. No solo brilló frente a cámara con parodias legendarias (como su imitación de Lola Heatherton), sino que también demostró su talento como escritora, ganando un Premio Emmy al Mejor Guion en 1982.
Para muchos, Catherine es el rostro de personajes inolvidables del cine de finales de los 80 y 90 como Delia Deetz en la surrealista “Beetlejuice” (1988) de Tim Burton, en donde interpretó a la madrastra obsesionada con el arte moderno, papel que retomó recientemente en la secuela de 2024.
Pero sin dudas O’Hara es recordada por ser Kate McCallister, la madre más famosa del cine navideño en las dos primeras entregas de “Mi pobre angelito”, donde su icónico grito de “¡Kevin!” se convirtió en parte de la cultura popular.
Su carrera alcanzó un nuevo pico de gloria con la serie “Schitt's Creek” (2015-2020). Su interpretación de la excéntrica Moira Rose, con su vestuario extravagante y su acento inclasificable, la hizo acreedora de un Emmy a la Mejor Actriz de Comedia y un Globo de Oro. En sus últimos años, la actriz continuó desafiando géneros, participando en producciones de alto perfil como la segunda temporada de “The Last of Us” (2025) y la serie satírica “The Studio”.
