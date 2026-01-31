Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Una reacción desesperada que terminó frustrando el asalto

Tomó cuchillos y puso en fuga a un motochorro

El hecho sucedió en un local de 8 y 67, donde un delincuente llegó en moto e intentó cometer un robo. Fue detenido por la Policía

31 de Enero de 2026 | 02:09
Edición impresa

Las cámaras de seguridad del almacén captaron una escena que en pocos segundos condensó miedo, violencia y una reacción desesperada. En las imágenes se observa con claridad cómo el comerciante, acorralado por un delincuente armado, toma dos cuchillos del mostrador, se afirma detrás de la caja y, a los gritos, logra poner en fuga al asaltante. El episodio ocurrió en el comercio “652”, ubicado en la esquina de 8 y 67, a pocos metros de Plaza España.

Según reconstruyeron los investigadores, el hecho se produjo cuando un sujeto llegó a bordo de una moto y, sin quitarse el casco, ingresó al local con un arma de fuego. En cuestión de segundos intentó cometer el robo, golpeó al comerciante en la cabeza y lo amenazó. Lejos de paralizarse, la víctima reaccionó instintivamente: tomó cuchillos que tenía al alcance y comenzó a enfrentarlo, mientras pedía auxilio a los gritos.

Esa reacción fue clave. El delincuente desistió del asalto, salió corriendo y dejó abandonada la moto en la puerta del comercio. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras del local, material que luego resultó determinante para identificar al sospechoso y reconstruir su recorrido posterior.

Tras el alerta radial, personal motorizado que realizaba tareas preventivas desplegó un operativo cerrojo en la zona. Con las descripciones aportadas por la víctima y testigos, los efectivos lograron interceptar al sospechoso a pocas cuadras, en inmediaciones de Plaza España, en 66 entre 7 y 8. Antes de ser capturado, el hombre intentó cambiarse la ropa y descartó un bolso con prendas utilizadas durante el hecho, maniobra que no alcanzó para despistar a los efectivos.

Al momento de la aprehensión, se secuestró un revólver calibre 22, la vestimenta utilizada durante el intento de robo y la motocicleta con la que había llegado al comercio. Al verificar los datos del rodado, se confirmó que tenía pedido de secuestro activo desde enero de 2025, en el marco de una causa por hurto tramitada en la misma jurisdicción.

La víctima fue trasladada al Hospital San Martín, donde recibió curaciones por los golpes sufridos en la cabeza y luego fue dada de alta. Tanto él como testigos presenciales reconocieron sin dudas al aprehendido como el autor del ataque.

Un prontuario pesado

Pero el dato que más preocupa a los investigadores es el historial del detenido.

El sospechoso cuenta con un frondoso prontuario que se remonta a más de una década, con antecedentes por robo calificado, encubrimiento y portación ilegal de armas, incluidos episodios vinculados al uso de armas de guerra. En varias oportunidades había recuperado la libertad tras cumplir condenas o quedar a disposición judicial, y ahora volvió a quedar en el centro de una causa grave.

 

Multimedia

El comerciante tomó coraje y frustró un robo. El ladrón fue detenido

