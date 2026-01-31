En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
La diva sorprendió con una celebración distinta, alejada de sus afectos más cercanos. Toda su intimidad y con quién estuvo
Susana Giménez cumplió 82 años y las redes se inundaron con mensajes de afecto y elogios hacia su figura. Instalada desde hace años en Uruguay muchos pensaban que la diva celebraría un nuevo año desde su mansión; sin embargo, ella tenía otros planes.
De vacaciones por Madrid, la artista y conductora vivió un festejo fuera de lo común, compartiendo con amigos y colegas de años pero lejos de los suyos, en especial de su hija, Mercedes Sarrabayrouse, y sus nietos, Manuel y Lucía Celasco.
A pesar de esto, la diva de los teléfonos estuvo muy bien acompañada y vivió una velada especial junto a Luis y Bernarda Cella, hijos del histórico productor, y quienes actualmente llevan adelante el canal de streaming, Olga.
Además, también fueron de la partida Marcelo Fernández, amigo íntimo de Susana e Inés Hernández, su histórica asistente.
Tal como se pudo ver en las redes sociales con fotos y videos que subieron los asistentes, Giménez disfrutó de un cumpleaños con muchas charlas, risas y brindis en un exclusivo restaurante madrileño. Es más, en una de las imágenes compartidas se la pudo ver pidiendo los deseos de una forma muy concentrada, mientras su comitiva le cantaba el clásico “Feliz cumpleaños”.
Consultada por la prensa sobre los motivos de celebrar su cumpleaños en España y lejos de su familia, la diva respondió con su característico estilo: “Porque se me da la gana”, expresó entre risas y sin muchas vueltas.
Ni su hija, Mercedes Sarrabayrouse, ni sus nietos, Manuel y Lucía Celasco, estuvieron presentes
LA DIVA AL MOMENTO DE SOPLAR LAS VELITAS
