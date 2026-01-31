Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |A SU MANERA

En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años

La diva sorprendió con una celebración distinta, alejada de sus afectos más cercanos. Toda su intimidad y con quién estuvo



Ni su hija, Mercedes Sarrabayrouse, ni sus nietos, Manuel y Lucía Celasco, estuvieron presentes

31 de Enero de 2026 | 01:58
Edición impresa

Susana Giménez cumplió 82 años y las redes se inundaron con mensajes de afecto y elogios hacia su figura. Instalada desde hace años en Uruguay muchos pensaban que la diva celebraría un nuevo año desde su mansión; sin embargo, ella tenía otros planes.

De vacaciones por Madrid, la artista y conductora vivió un festejo fuera de lo común, compartiendo con amigos y colegas de años pero lejos de los suyos, en especial de su hija, Mercedes Sarrabayrouse, y sus nietos, Manuel y Lucía Celasco.

A pesar de esto, la diva de los teléfonos estuvo muy bien acompañada y vivió una velada especial junto a Luis y Bernarda Cella, hijos del histórico productor, y quienes actualmente llevan adelante el canal de streaming, Olga.

Además, también fueron de la partida Marcelo Fernández, amigo íntimo de Susana e Inés Hernández, su histórica asistente.

Tal como se pudo ver en las redes sociales con fotos y videos que subieron los asistentes, Giménez disfrutó de un cumpleaños con muchas charlas, risas y brindis en un exclusivo restaurante madrileño. Es más, en una de las imágenes compartidas se la pudo ver pidiendo los deseos de una forma muy concentrada, mientras su comitiva le cantaba el clásico “Feliz cumpleaños”.

Consultada por la prensa sobre los motivos de celebrar su cumpleaños en España y lejos de su familia, la diva respondió con su característico estilo: “Porque se me da la gana”, expresó entre risas y sin muchas vueltas.

Multimedia



LA DIVA AL MOMENTO DE SOPLAR LAS VELITAS

