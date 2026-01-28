Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Todas las fotos sobre el desfile Pinamar Moda Look 2026

La modelo platense Lucía González Incorvaia

28 de Enero de 2026 | 21:51

Escuchar esta nota

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• El celular en la mira: por qué cada vez más países lo prohíben

• “Soy influencer": la misión de ayudar y vivir de las redes sociales

• Jóvenes tristes y adultos felices: cómo evoluciona la curva de la felicidad

• La era de las microestéticas: por qué necesitamos etiquetarnos para existir en redes

• Todas las fotos sobre el desfile Pinamar Moda Look 2026

• La colección Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Christian Dior

• El amor en la pantalla: en el mes de San Valentín, los estrenos que se vienen

• Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy

• El disco más caro de la historia: el álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse

• Playas del sur bonaerense: donde el tiempo parece detenerse

• Caminar para vivir más: la práctica que mejora la salud y reduce la mortalidad en adultos

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

