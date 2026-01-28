Todas las fotos sobre el desfile Pinamar Moda Look 2026

Estudiantes, con goles de Núñez y González Pirez, le gana 2 a 0 a Boca en UNO
Gimnasia nunca le encontró la vuelta al partido y perdió 2 a 0 ante River en el Monumental
VIDEO. Frente a la Autopista: llamas de varios metros en la zona del Aeroclub La Plata
Piden la prisión preventiva de los empleados del Senado bonaerense acusados de abusos sexuales
"Bienvenida princesa": la primera foto de Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa
Informe | Criar a un hijo en La Plata ya cuesta más de $500 mil por mes: fuerte impacto en la economía familiar y en las mujeres
La irónica reacción de Lali Espósito a la presentación de Javier Milei y Fátima Florez
Marixa Balli anunció el cierre de sus locales por la crisis: "Fue el peor año"
La eterna barrera baja de Gonnet: colapso vehicular y vecinos afectados
VIDEO. La Plata: le robaron la bicicleta, se hizo pasar por comprador y la recuperó a las piñas
Maniobras con el dólar: el BCRA abrió una investigación interna contra funcionarios involucrados
Identificaron al joven hallado sin vida en el Bosque platense
Crisis habitacional: el informe de la UCALP que refleja el drama del techo propio que viven jóvenes y adultos mayores
"No hay agua", el cartel que desata la furia en La Plata en pleno verano
Mansión de Pilar vinculada a la AFA: el juez ordenó nuevas pericias y libró 30 órdenes a entidades públicas y privadas
VIDEO. Cayó un ladrón de frondoso prontuario en La Plata: era intensamente buscado por robos de motos y en viviendas
Adiós a una leyenda del básquet platense: a los 93 años, falleció Rodolfo Causa
Chispazos en el mundo libertario: Sebastián Pareja recibió silbatinas e insultos en la "Derecha Fest"
Cierre de comercios en La Plata: sigue la sangría y ahora baja las persianas un tradicional local de calzados
Hay un nuevo mega millonario en Los Hornos: ¡ganó casi $190.000.000 en la lotería!
VIDEO.- Cayó mampostería de una casa en 60 entre 1 y 115: vecinos advirtieron que "puede matar a cualquiera"
Real Madrid, Atlético y PSG deberán jugar repechaje en la Champions
Karina Jelinek denunció que sufrió acoso durante un evento en Punta del Este
La guerra Wanda Nara - China Suárez se muda a la teve: competirán en el rating del prime time
Autos chinos en La Plata: eléctricos o híbridos, aumenta la oferta
Una zona de La Plata sin luz y “la misma historia de hace un año”
Tras incendio en La Plata, una entidad colegiada advirtió por "manejos negligentes" en el ámbito productivo-industrial
Los estudiantes que llegan a La Plata: brindan recomendaciones para evitar estafas al alquilar departamentos y casas
Cáncer de páncreas y un descubrimiento que podría cambiar el tratamiento de la enfermedad
Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• El celular en la mira: por qué cada vez más países lo prohíben
• “Soy influencer": la misión de ayudar y vivir de las redes sociales
• Jóvenes tristes y adultos felices: cómo evoluciona la curva de la felicidad
• La era de las microestéticas: por qué necesitamos etiquetarnos para existir en redes
• Todas las fotos sobre el desfile Pinamar Moda Look 2026
• La colección Alta Costura Primavera/Verano 2026 de Christian Dior
• El amor en la pantalla: en el mes de San Valentín, los estrenos que se vienen
• Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy
• El disco más caro de la historia: el álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse
• Playas del sur bonaerense: donde el tiempo parece detenerse
• Caminar para vivir más: la práctica que mejora la salud y reduce la mortalidad en adultos
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
