Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Qué dejaron los operativos efectuados en el aeropuerto de San Fernando

En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar

Están en la mira de la justicia cerca de 60 viajes realizados a esa propiedad, cuya titularidad real es investigada

En busca de registros de los vuelos en helicóptero a la mansión de Pilar

Ordenaron un operativo en el hangar de la empresa Flyzar en el Aeropuerto de San Fernando / web

31 de Enero de 2026 | 01:39
Edición impresa

La investigación judicial que apunta a una lujosa mansión ubicada en Pilar, presuntamente vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sumó un nuevo avance. Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un operativo en el aeropuerto de San Fernando para buscar registros de vuelos en helicóptero con destino a esa propiedad.

El procedimiento se llevó a cabo en el hangar de la empresa Flyzar, propietaria de una de las aeronaves utilizadas para los traslados. El objetivo central fue recolectar documentación sobre los vuelos, los pilotos, los seguros de las aeronaves y, especialmente, información que permita identificar a los pasajeros transportados.

Según la investigación, se habrían realizado cerca de 60 vuelos en helicóptero hacia la mansión, que cuenta con un helipuerto propio. La medida apunta a reconstruir quiénes viajaban en esas aeronaves y con qué frecuencia, luego de que los pilotos declararan no llevar registros de pasajeros ni recordar identidades.

En sus testimonios ante la Justicia, los pilotos aseguraron que esa información quedaba asentada en los aeropuertos donde opera la PSA, entre ellos San Fernando, lo que derivó en el operativo dispuesto esta semana.

Demoras y una nueva presentación judicial

El procedimiento comenzó con algunas demoras debido a la ausencia inicial de personal administrativo de la empresa. Al ingresar al hangar, los agentes fueron recibidos por autoridades de Flyzar, quienes manifestaron que, en caso de contar con la documentación requerida, necesitarían un plazo adicional para reunirla.

Ante esta situación, el juez González Charvay ordenó que la PSA vuelva a presentarse el próximo lunes para retirar la información solicitada. Las actuaciones en el lugar finalizaron pasado el mediodía.

LE PUEDE INTERESAR

Suben los combustibles por el alza de un impuesto

LE PUEDE INTERESAR

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

Una línea de investigación que continúa

El operativo en San Fernando se inscribe en una serie de medidas impulsadas por el magistrado, que incluyen alrededor de 30 órdenes de presentación a organismos públicos y empresas privadas, además de requerimientos formales de información y pericias sobre el material ya incorporado al expediente.

La causa había estado anteriormente en manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien ordenó las primeras medidas vinculadas a los vuelos antes de que el expediente pasara al fuero federal de Campana.

La investigación apunta a determinar si existió una maniobra de lavado de dinero en la compra de la mansión de Pilar. El inmueble figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes no tendrían capacidad económica declarada para afrontar una operación de esa magnitud.

Las sospechas judiciales señalan como posible beneficiario real al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Durante un allanamiento realizado en diciembre pasado, se encontraron en la propiedad elementos vinculados a dirigentes del fútbol, entre ellos objetos asociados al club Barracas Central y documentación que reforzó las hipótesis de los investigadores.

El foco en los registros aeronáuticos

Con el avance de las medidas, la Justicia busca ahora cerrar el círculo a partir de los registros aeronáuticos, una pieza clave para confirmar la frecuencia de los viajes, la identidad de los pasajeros y la posible vinculación directa entre los vuelos y los dirigentes investigados.

El operativo en San Fernando, en ese contexto, aparece como un paso central para esclarecer el rol de las empresas aéreas, la logística utilizada y el verdadero entramado detrás de los traslados a la mansión que hoy se encuentra en el centro de la causa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La crisis de comercios en el Gran La Plata no se detiene: ahora un supermercado bajó las persianas

A 32 años del título de Gimnasia en la Copa Centenario

VIDEO. En La Plata, comerciante se plantó a cuchillazos ante un motochorro

Los descuentos de Cuenta DNI para febrero: promos en la Costa y cuándo se aplica en carnicerías

VIDEO.- En La Plata los balcones de edificios antiguos son un peligro
+ Leidas

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación

¿El Barba piensa en darles descanso a algunos jugadores por la seguidilla?

Correo y aerolínea, las futuras publicidades

Adorni, al frente del Directorio de YPF

“El comienzo de la recta final” para Mammini

Argentina recomienda no ir de viaje a Cuba

Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Últimas noticias de Política y Economía

Escándalo cripto Milei-Davis: el acuerdo confidencial

Suben los combustibles por el alza de un impuesto

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían

Falleció el secretario Legislativo del Senado
Información General
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Se dispararon los cheques rechazados por falta de fondos
Los números de la suerte del sábado 31 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Plata al rojo vivo: febrero llega con una tercera ola de calor
Advierten que el deshielo de los polos acelera el calentamiento global
Espectáculos
Murió Catherine O’Hara, la actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”
Los Beatles, al cine: un primer vistazo de Paul, John, Ringo y George
En Madrid y sin familia: Susana festejó sus 82 años
Melania Trump presentó su documental en una pomposa gala
El romance de John F. Kennedy Jr. a la TV
Deportes
Miramón, entre la falta de ritmo y la cautela
Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles
A Boca le queda un cupo: ¿por quién va?
River presentó al polémico, Kendry Páez
El Rojo buscará, al fin, su primera victoria
Policiales
VIDEO. La muerte de Rocío Alvarito Un giro judicial sacude la investigación
VIDEO. Tomó cuchillos y puso en fuga a un motochorro
Una adolescente habría sido abusada en Miramar
Roban y dejan a oscuras a un club de Ringuelet
Intentaron escapar con corpiños que no pagaron

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla