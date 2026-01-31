Miramar: buscan a un hombre acusado de violar en la playa a una turista de 16 años

PJ: La Cámpora propone a Kicillof pero en la Gobernación desconfían
Una adolescente de 15 años habría sido víctima de un abuso sexual en la ciudad balnearia de Miramar y la Justicia investiga el hecho.
De acuerdo con los datos recolectados por los investigadores, la damnificada, de identidad reservada, se había retirado de un boliche durante la madrugada del jueves junto a un muchacho que conoció hasta que un hombre los amenazó con un cuchillo en la playa y los empujó contra la arena.
El supuesto agresor les quitó los teléfonos celulares, los ató y habría violado a la menor de edad, oriunda de Buenos Aires, para luego darse a la fuga, según informaron
Los dispositivos fueron hallados a los pocos metros de la escena, al tiempo que el presunto autor del abuso sexual es buscado intensamente por las autoridades.
Los investigadores sospechan que el implicado siguió a los adolescentes desde el local bailable o si "era un delincuente de ocasión", por lo que analizan las cámaras de seguridad de la zona.
