Suben los combustibles por el alza de un impuesto

El Gobierno volvió a aplicar parcialmente la suba del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directamente al precio del litro de nafta y gasoil. El ajuste sobre el valor final, de 1%, rige desde este domingo 1° de febrero de 2026.

A través del Decreto 74/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial, el Ejecutivo resolvió diferir parcialmente los incrementos pendientes que se habían acumulado durante 2024 y los primeros tres trimestres de 2025. Así, el cronograma de aplicación de los aumentos se estiró hasta marzo de 2026.

La decisión se suma a una serie de postergaciones que arrancaron en 2018, cuando se estableció un mecanismo automático de actualización trimestral de los montos fijos del tributo, atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque la normativa prevé ajustes en enero, abril, julio y octubre de cada año, en la práctica esos incrementos fueron demorados una y otra vez para atenuar el impacto sobre la inflación.

En el texto del decreto, el Gobierno reconoció que los impuestos sobre los combustibles están definidos como montos fijos por unidad de medida y que, desde enero de 2018, deberían reflejar la evolución del IPC que informa el Indec. Sin embargo, la acumulación de subas no aplicadas generó un remanente que, si se trasladara de una sola vez, tendría un impacto directo muy grande sobre los precios finales en los surtidores, que impulsaría al dato de inflación.

En agosto del año pasado, el decreto 617/2025 ya había dispuesto que parte de los aumentos postergados recién se aplicaran a partir del 1° de febrero de 2026. La norma publicada ayer mantiene la entrada en vigencia formal desde el mes que viene, pero traslada al 1° de marzo de 2026 el efecto de algunos tramos del aumento.

El decreto establece los montos de incremento para el litro de combustible en febrero, que se traducirán en un alza de 1% en el valor final que pagan los clientes.

En el caso del litro de nafta, subirá $16,773 por el ajuste del impuesto sobre los combustibles y $1,027 por el impuesto al dióxido de carbono. Así, el litro de súper que hoy cuesta $1566, según el relevamiento del sitio Surtidores, pasará a $1583,80.

Por su parte, el litro de gasoil tendrá un aumento de $14,372 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $7,782 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico. A eso se agregará $1,638 correspondiente al tributo ambiental. En consecuencia, el precio por litro pasará de $1.601 a $1.617 a nivel general y llegará a $1.624,79 en las zonas frías.

La suma extra del ICL sobre el gasoil se aplica en el área conformada por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza.