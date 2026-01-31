Sábado con temperatura agradable en La Plata

Este sábado 31 de enero se presentaba en La Plata y alredores con cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 20ºC y máxima de 29ºC, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, domingo, se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 18ºC y máxima e 30 grados.

El lunes, en tanto, se dará comienzo a la ola de calor con el ascenso de la temperatura de manera sostenida. Para ese día el SMN prevé cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 23ºC y 32ºC. En tanto que, entre el martes y el viernes, las marcas irán de 33ºC a 35ºC, según el organismo meteorológico.