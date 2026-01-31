Los platenses que siguen padeciendo por la falta de agua potable

En zonas del casco céntrico de Gonnet, en el barrio de Villa Castells y a unas quince cuadras de allí, en Gonnet-Bell cuyo eje es la calle Lacroze, los vecinos que dejaron de ser abastecidos por el servicio de agua domiciliaria, o que reciben un agua no apta para el consumo –ya que se registran fallas en el acueducto, hoy en construcción- y que, en lugar de ello, se deben autoabastecer retirando bidones de dos depósitos de una delegación de la empresa ABSA, se encontraron con la novedad de que desde el fin de semana pasado tampoco se les entregaron los bidones.

“No hay agua”, decía un cartel ubicado en las puertas de esa delegación ubicada en 501 y 15. Sin embargo, una fotografía tomada por este diario en el lugar mostró la presencia de unos 200 bidones cargados, acopiados bajo el sol en un patio abierto.

Como se sabe, los vecinos deben acercarse a un punto de retiro dispuesto por ABSA para llevarse un bidón de ocho litros por familia, con el que deben cubrir todo su consumo hasta la siguiente entrega. El horario es acotado, la entrega se hace de lunes a viernes de 8.30 a 14 y sábados de 9 a 12, horario en el que deben acudir cada día llueva o truene, para poder garantizarse el suministro que, tal como remarcó una vecina, “debería llegar a la puerta de mi casa”.

Durante esta semana el problema se profundizó. Vecinos de las manzanas comprendidas entre las calles 496 y el arroyo Rodríguez, y desde Belgrano a Centenario, así como del sector que va de 485 a 505 y de 2 a 13, denunciaron que directamente no hubo entrega de bidones de agua. En la delegación de ABSA, ubicada en 501 entre 15 y 16, se encontraron con el portón cerrado y un cartel que indicaba: “No hay agua”.

Los dichos de numerosos vecinos oscilaron entre un fastidio tan grande como la sensación de desaliento que registran, pues el problema se arrastra desde muchos años atrás y la obra del acueducto avanza a paso muy lento.

“La verdad es que cansa esta situación de tener que venir todos los días acá. Yo vengo en bicicleta y encima cuando llego me encuentro con que está cerrado”, lamentó uno de esos frentistas, que agregó: “Vivo con mi pareja y además tengo animales, nos alcanza raspando un bidón por día. Más cuando hay que cocinar, llenar una olla para hacer fideos te lleva casi todo el bidón y terminás usando un agua que no es apta”.

Se conoce que la deficiente distribución de agua domiciliaria no es privativa de Gonnet, ya que también se presenta en otros barrios, tal como lo señaló en este diario un lector: “En la zona de 22 y 70 hace un mes que nos encontramos sin servicio de agua”, dijo.

Mientras siguen faltando precisiones acerca de cuándo terminará este suplicio para miles de pobladores, a estos no les queda más que hacerse de una infinita paciencia para enfrentar este virtual colapaso del servicio de agua domiciliaria en muchas zonas de La Plata.

Los vecinos siguen obligados a tolerar situaciones muy penosas que, inclusive, pueden poner en riesgo su salud.